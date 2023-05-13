На "Евровидении-2023" победила Швеция (ВИДЕО)

На международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2023" победила Швеция, которую представляла исполнительница Loreen с песней "Tattoo". В финале мероприятия, проходившего 13 мая в британском Ливерпуле, она получила 583 баллов совокупной оценки аудитории и национальных жюри стран-участниц.

В свою очередь, украинский дуэт Tvorchi, представивший песню "Heart of Steel", занял шестое место, набрав 243 балла. В целом результаты финала оказались следующими:

Швеция также с большим отрывом победила в голосовании жюри, получив 340 баллов. Тем не менее, в зрительском голосовании победила Финляндия, получившая 376 баллов (при втором месте Швеции с 243 баллами). Общие итоги голосования жюри оказались такими:

Результаты же голосования жюри от Украины были следующими: 1 балл - Израиль, 2 - Италия, 3 - Словения, 4 - Великобритания, 5 - Эстония, 6 - Польша, 7 - Чехия, 8 - Австралия, 10 - Литва, 12 - Швеция.

В состав украинского жюри входили исполнители Александр "Фоззи" Сидоренко (участник группы ТНМК), Светлана Тарабарова, Тоня Матвиенко, Олег Собчук (лидер группы "Скай"), а также композитор Евгений Хмара. Оглашала результаты их голосования представительница Украины на "Евровидении-2013" Злата Огневич.

Результаты же голосования телезрителей оказались следующими:

Кроме участников конкурса, в начале шоу выступила также украинская группа Kalush Orchestra, а в ходе представления участников - коротко выступили и другие бывшие представители Украины на "Евровидении" - Go_A, Джамала, Тина Кароль и Верка Сердючка.

В свою очередь, во время голосования телезрителей выступил занявший в прошлом году второе место представитель Великобритании Сэм Райдер с песней Mountain.

Помимо этого, выступил и ряд финалистов прошлых лет, исполнивших британские хиты:

• Mahmood - Imagine

• Netta - You Spin Me Round [Like a Record]

• Daði Freyr - Whole Again

• Cornelia Jakobs - I Turn To You

• Duncan Laurence - You'll Never Walk Alone

• а также занявшая в 1993 году второе место британка Соня Эванс с песней Better the Devil You Know.

Отметим, что именно Loreen букмекеры максимально однозначно отдавали победу в этом году, потому особой интриги в этом не было. В частности, непосредственно перед проведением финала "Евровидения" вероятность её победы оценивалась в рекордные 52%.

Напомним, что эта же певица уже выигрывала "Евровидение" в 2012 году с песней "Euphoria". Таким образом, оба ее появления на конкурсе оказались максимально результативными.

В целом это уже седьмая победа Швеции на "Евровидении" и третья после введения телеголосования. Кроме Швеции, семь раз на конкурсе побеждала Ирландия, однако в последний раз это было в 1996 году, когда в нем еще не участвовали многие страны Восточной Европы.

В прошлом же году "Евровидение" выиграла украинская группа Kalush Orchestra, однако организаторы не разрешили Украине как стране-победительнице принимать мероприятие в 2023 году ввиду рисков безопасности из-за продолжающейся войны с Россией. Ввиду этого провести конкурс было предложено на территории Великобритании как страны, занявшей второе место. В 2024 году, таким образом, "Евровидение" должно будет пройти в Швеции.