Организаторы "Евровидения" настаивают на отказе Украине в проведении конкурса в 2023 году: какие причины

Европейский вещательный союз (EBU) не будет пересматривать решение о проведении международного песенного конкурса "Евровидение-2023" не в Украине, победившей на нем в этом году, а в другой стране, из-за невозможности гарантировать безопасность проведения мероприятия в Украине. Это следует из сообщения организации.

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"EBU полностью понимает разочарование, вызванное объявлением о том, что песенный конкурс "Евровидение-2023" не может быть проведен в Украине, стране-победительнице этого года. Решение было продиктовано обязанностью EBU обеспечить выполнение условий, гарантирующих безопасность всех, кто работает и участвует в мероприятии, планирование которого необходимо начать немедленно в принимающей стране", - сказано в нем.

В ЕВС отмечают, что обычно для работы на конкурсе аккредитовано не менее 10 тысяч человек, включая съемочную группу, сотрудников и журналистов. Ожидается, что на мероприятие приедут еще 30 тысяч фанатов со всего мира.

"Поэтому крайне важно, чтобы решения, принимаемые в отношении такого сложного телевизионного события, проходящего в прямом эфире, принимались профессионалами в области вещания и не становились политизированными. В правилах конкурса, с которыми согласны все участвующие вещатели, четко указано, что мероприятие может быть перенесено в форс-мажорных ситуациях, таких как продолжающаяся война", - отмечается в сообщении.

Организаторы также заявляют, что в предоставленной им оценке рисков, которые могут повлиять на непосредственное планирование "Евровидения" в Украине, указывался, в частности, "серьезный" риск авиаударов или атак с использованием беспилотников или ракет, которые могут привести к значительным жертвам.

Кроме того, EBU обратился за сторонней экспертной оценкой в вопросах безопасности, получив выводы, что контрмеры, предложенные для смягчения угроз при планировании мероприятия в Украине, были недостаточными для международного публичного мероприятия, а оценка риска массовых жертв во время этого события из-за продолжающегося конфликта является "высокой".

"Помимо соображений безопасности, продолжающийся конфликт в Украине заставляет делегации и участников неохотно приезжать в страну. Мы также отметили комментарии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что война в Украине "может занять годы", - указывают в Европейском вещательном союзе.

При этом там также отказывают Украине в праве провести конкурс в приграничном районе недалеко от соседней страны, поскольку технические характеристики предлагаемых мест проведения и отсутствие необходимой окружающей инфраструктуры не соответствуют требованиям "Евровидения".

"Делая такие выводы, EBU также принял к сведению, что, по имеющейся у нас информации, в течение 2023 года в Украине не проходят крупные международные концертные туры. Все это способствует общей оценке EBU о том, что с точки зрения безопасности и гарантий эксплуатации необходимые требования к хостингу, изложенные в правилах конкурса "Евровидение", не соблюдены", - резюмировали организаторы.

При этом заявлено, что EBU, "с сожалением" принявшие решение о переносе мероприятия в другую страну, пока продолжит обсуждение вопроса о поиске подходящего места для проведения "Евровидения-2023".

Напомним, что 17 июня организаторы объявили, что "после объективного анализа" пришли к выводу, что Украина не может выполнить все требования по части гарантий безопасности и функционирования для проведения "Евровидения", в связи с чем предложат провести конкурс 2023 года Великобритании, занявшей в этом году второе место.

Первое же место на конкурсе получила группа Kalush Orchestra, которая, однако, сама заняла второе место на национальном отборе, и попала на "Евровидение" вследствие отмены победы на нем исполнительницы Алины Паш.

Отметим при этом, что Кабинет министров Украины 10 июня уже создал организационный комитет по подготовке и проведению в Украине "Евровидения-2023" и утвердил его состав.

При этом в ответ на заявление EBU о вероятном переносе конкурса 2023 года в Великобританию британский же премьер-министр Борис Джонсон фактически открестился от желания его страны провести его, заявив, что хочет его проведения именно в Украине и верит в ее способность организовать такое мероприятие.

Украина уже проводила "Евровидение" дважды. Первый раз это произошло в 2005 году, после победы в турецком Стамбуле Русланы с песней Wild Dances, а второй раз - в 2017 году, после победы в шведском Стокгольме Джамалы с песней "1944".