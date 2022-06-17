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Украина требует изменить решение об отмене "Евровидения" на ее территории

Украина требует изменить решение об отмене "Евровидения" на ее территории
Фото: сайт "Евровидения"

Украинская сторона не согласна с характером принятия Европейским вещательным союзом решения о лишении ее права проведения международного песенного конкурса "Евровидение-2023" и требует провести с ней переговоры и изменить это решение.

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Об этом говорится в совместном заявлении министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, председателя правления Национальной общественной телекомпании Украины Николая Чернотыцкого, солиста группы-победительницы "Евровидения-2022" Kalush Orchestra Олега Псюка и победительницы "Евровидения-2004" Русланы Лыжичко.

"Украина не согласна с характером принятия такого решения – когда нас поставили перед фактом без обсуждения возможностей других вариантов, но считает, что у него есть все основания для проведения дальнейших переговоров и нахождения совместного решения, которое будет удовлетворять все стороны", - указано в нем.

Как отмечается в заявлении, Украина честно выиграла "Евровидение-2022" и выполнила все условия в указанные сроки относительно процесса согласования его проведения в Украине, в частности предоставила ответы и гарантии по нормам безопасности и возможные места проведения конкурса.

"Проведение "Евровидения-2023" в Украине – это мощный сигнал для всего мира, что он поддерживает Украину сейчас. Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства, о чем было неоднократно подчеркнуто Европейскому языковому союзу. Поэтому мы требуем дополнительных переговоров о проведении "Евровидения-2023" в Украине", - сказано в нем.

Напомним, что ЕВС 17 июня объявил, что "после объективного анализа" пришел к выводу, что Украина не может выполнить все требования по части гарантий безопасности и функционирования для проведения "Евровидения", в связи с чем он предложит провести конкурс 2023 года Великобритании, занявшей в этом году второе место.

Первое же место на конкурсе получила группа Kalush Orchestra, которая, однако, сама заняла второе место на национальном отборе, и попала на "Евровидение" вследствие отмены победы на нем исполнительницы Алины Паш.

Отметим при этом, что Кабинет министров Украины 10 июня уже создал организационный комитет по подготовке и проведению в Украине "Евровидения-20и утвердил его состав. В частности, сопредседателями комитета будут премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Офиса президента Андрей Ермак, а их заместителем - Ткаченко.

Автор:
Тимофей Беспятов