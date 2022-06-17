Украину лишили права проводить "Евровидение-2023", конкурс проведут в Великобритании

Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2023" обратились к Великобритании, чтобы обсудить возможность проведения конкурса в этой стране, так как считают, что Украина не сможет его принять. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба ЕBU.

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"EBU хотел бы поблагодарить UA.Суспільне за их искреннее сотрудничество и приверженность изучению всех сценариев в течение нескольких недель после победы Kalush Orchestra’s 14 мая в Турине и поделиться своей печалью и разочарованием по поводу того, что конкурс в следующем году не может быть проведен в Украине", - сказано в сообщении EBU

В соответствии с правилами, EBU теперь начнет переговоры с BBC (Национальное телевидение Великобритании), так как их представитель на "Евровидении-2022" занял второе место.

В то же время в Украине накануне заявили о готовности провести песенный конкурс. С учетом военного положения к процессу собирались привлечь Министерство обороны и Министерство внутренних дел Украины.

Более того, Кабинет министров уже создал организационный комитет по подготовке и проведению в Украине международного песенного конкурса и утвердил его состав.

Напомним, что на конкурсе "Евровидение" в 2022 году, проходившем в итальянском Турине, победила украинская группа Kalush Orchestra с песней "Стефанія". По традиции конкурса, в следующем году он должен проходить в стране-победительнице.