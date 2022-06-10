Кабмин создал оргкомитет "Евровидения-2023"

Кабинет министров 10 июня создал организационный комитет по подготовке и проведению в Украине международного песенного конкурса "Евровидение-2023" и утвердил его состав.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. В то же время о том, кто вошел в этот комитет кто, соответственно, его возглавил, не сообщается. Решений от 10 июня на сайте Кабмина пока нет, в Министерстве культуры и информационной политики об этом решении пока тоже не сообщают.

Напомним, что на конкурсе "Евровидение" в 2022 году, проходившем в итальянском Турине, победила украинская группа Kalush Orchestra с песней "Стефанія". По традиции конкурса, в следующем году он должен проходить в стране-победительнице.

Украина уже проводила "Евровидение" дважды. Первый раз это произошло в 2005 году, после победы в турецком Стамбуле Русланы с песней Wild Dances, а второй раз - в 2017 году, после победы в шведском Стокгольме Джамалы с песней "1944".

Отметим также, что Kalush Orchestra после возвращения в Украину выставили на аукцион хрустальную статуэтку в виде микрофона, полученную в награду за победу на "Евровидении", продав ее в итоге за 900 тысяч долларов.

В свою очередь, "Укрзализныця" решила временно переименовать поезд Киев - Ивано-Франковск в честь героини песни-победительницы конкурса, а "Укрпочта" - выпустить почтовую марку, посвященную победе Украины на "Евровидении".