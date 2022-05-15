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Украине передали документы для подготовки проведения "Евровидения-2023"
Делегации из Украины уже передали документы для подготовки проведения песенного конкурса "Евровидение-2023".
Об этом сообщил глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий во время zoom-брифинга.
"Общественное вещание уже получило первые документы о начале подготовки к проведению "Евровидения" в следующем году. Мы очень хотим, чтобы "Евровидение" прошло в мирной Украине. Место проведения должно соответствовать требованиям о большой сцене и об уровне безопасности", - сказал Чернотицкий.
Он также отметил, что предстоит много рабочих дискуссий с Европейским языковым союзом, и тогда будет определяться, как и где состоится следующий конкурс.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, украинская группа Kalush Orchestra с песней "Стефания" победила на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022", проходившем в итальянском Турине, получив общую оценку в 631 балл (при максимально возможных в этом году 960).
Также президент Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы международный песенный конкурс "Евровидение" прошел в Мариуполе Донецкой области.