Україні передали документи для підготовки проведення "Євробачення-2023"

Делегації з України вже передали документи для підготовки проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2023".

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Про це повідомив голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький під час zoom-брифінгу.

"Суспільне мовлення вже отримало перші документи про початок підготовки до проведення "Євробачення" наступного року. Ми дуже хочемо, щоб "Євробачення" пройшло в мирній Україні. Місце проведення має відповідати вимогам про велику сцену і про безпековий рівень", - сказав Чернотицький.

Він також зазначив, що попереду багато робочих дискусій з Європейською мовною спілкою, і тоді буде визначатися, як і де відбудеться наступний конкурс.

Нагадаємо, український гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія" переміг на міжнародному музичному конкурсі "Євробачення-2022", що проходив в італійському Турині, отримавши загальну оцінку у 631 бал (при максимально можливих цього року 960).

Також президент Володимир Зеленський пообіцяв зробити все, щоби міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" у майбутньому пройшов у Маріуполі Донецької області.