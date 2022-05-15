"Саундтрек до війни": СБУ показала "бойове" відео з піснею-переможницею "Євробачення" від Kalush Orchestra

Служба безпеки України з нагоди перемоги на міжнародному музичному конкурсі "Євробачення" українського гурту Kalush Orchestra з піснею "Стефанія" представила іміджевий відеоролик, зокрема з кадрами бойових дій, звуковою доріжкою якого послужив ремікс на згадану композицію.

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"Ця пісня присвячувалася матері, а стала саундтреком війни. Тому що кожна мати, проводжаючи сина, молиться за його життя. А кожен український захисник, вирушаючи в бій, хоче повернутися додому і почути рідне слово. У боях, молитвах і піснях захищаємо Україну разом!" – прокоментувала спецслужба у своєму Telegram-каналі.

При цьому у відомстві подякували виконавцям "за нагадування світу про захисників Маріуполя", які залишаються заблокованими російськими окупантами на території металургійного комбінату "Азовсталь".

Нагадаємо, що офіційний повноцінний кліп до пісні сам гурт Kalush Orchestra представив лише 15 травня, і за перші 4 години після публікації ролик переглянули вже понад 700 тисяч разів.

Примітно, що його опублікували саме після завершення цьогорічного "Євробачення", організатори якого вимагають від усіх учасників не вдаватися в рамках конкурсу до політичних меседжів.

Хоча уникнути цього у випадку з Kalush Orchestra все ж таки не вдалося, оскільки після виконання "Стефанії" у фіналі "Євробачення" соліст гурту Олег Псюк закликав зі сцени "прям зараз допомогти Україні, Маріуполю, "Азовсталі". Проте організатори конкурсу дійшли думки, що цей коментар "має гуманітарний, а не політичний характер".

Зазначимо, що цей меседж Псюка викликав у неділю широкий суспільно-політичний резонанс, зокрема його прокоментував президент Володимир Зеленський та міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.