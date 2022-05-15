"Пісня набула нових смислів": Kalush Orchestra опублікували кліп "Стефанія", знятий на руїнах передмість Києва

Українська група Kalush Orchestra, яка перемогла в ніч на 15 травня на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" в Італії з піснею "Стефанія", представив кліп на неї.

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Відео було зняте, зокрема, в передмістях Києва, які "пережили жах російської окупації", - в Бучі, Ірпені, Бородянці та Гостомелі.

"Присвячено хороброму українському народу, матерям, які захищають своїх дітей, усім, хто віддав свої життя за нашу свободу. Кожному чоловікові, кожній жінці, кожній безневинній дитині. Війна в Україні має безліч облич, але саме обличчя нашої матері зберігає наші серця живими у найтемніші часи", - свідчить підпис у фіналі відеороботи.

У свою чергу, у підписі до ролика на YouTube-каналі гурту також розміщено коментар від імені реп-соліста Олега Псюка, який вказує на нові смислі, які привнесла у цю пісню війна в Україні.

"Колись я присвятив цю пісню своїй мамі, а коли почалася війна, пісня набула багато нових смислів. Хоча в пісні немає жодного слова про війну, у багатьох пісня стала асоціюватися з матір'ю-Україною. Більше того, суспільство почало називати його гімном нашою війни! Але якщо "Стефанія" тепер гімн нашої війни, я хотів би, щоб вона стала гімном нашої перемоги", - сказано в ньому.

Зазначимо, що організатори "Євробачення" в особі Європейського мовного союзу, позиціонують цей захід як неполітичний і традиційно намагаються максимально уникнути будь-яких прямих політичних закликів та посилань, які можуть спричинити політичні дискусії, під час проведення конкурсу. Очевидно, з цим пов'язана публікація відео саме після завершення всіх заходів "Євробачення-2022".

Нагадаємо також, що наприкінці виступу у фіналі конкурсу соліст Kalush Orchestra Олег Псюк закликав зі сцени всіх причетних домогтися надання допомоги людям, які залишаються заблокованими на території металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі.

На прес-конференції вже після перемоги на конкурсі Псюк, відповідаючи на запитання про те, що він мав на увазі, пояснив, що хотів привернути до цього питання увагу максимальної кількості людей, зокрема через ЗМІ. При цьому він так і не пояснив журналістам хто, чому і ким заблокований на "Азовсталі", але висловив готовність навіть до дискваліфікації через це України з конкурсу, оскільки порятунок життів людей у Маріуполі для нього є важливішим.

При цьому самі Kalush Orchestra, нагадаємо, потрапили на "Євробачення" якраз через дискваліфікацію переможниці українського національного відбору Аліни Паш через надання організаторам недостовірних даних щодо законності відвідування нею Криму ще 2015 року.