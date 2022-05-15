"Песня обрела новые смыслы": Kalush Orchestra опубликовали клип "Стефанія", снятый на руинах пригородов Киева

Украинская группа Kalush Orchestra, победившая в ночь на 15 мая на проходившем в Италии международном песенном конкурсе "Евровидение" с песней "Стефанія", представила клип на нее.

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Видео было снято, в частности, в пригородах Киева, "переживших ужас российской оккупации", - Буче, Ирпене, Бородянке и Гостомеле.

"Посвящено храброму украинскому народу, матерям, защищающим своих детей, всем, кто отдал свои жизни за нашу свободу. Каждому мужчине, каждой женщине, каждму невинному ребенку. Война в Украине имеет множество лиц, но именно лицо нашей матери сохраняет наши сердца живыми в самые темные времена", - гласит подпись в финале видеоработы.

В свою очередь, в подписи к ролику на YouTube-канале группы также размещен комментарий от имени рэп-солиста Олега Псюка, указывающий на новые смыслы, которые привнесла в данную песню война в Украине.

"Когда-то я посвятил эту песню своей маме, а когда началась война, песня обрела много новых смыслов. Хотя в песне нет ни слова о войне, у многих песня стала ассоциироваться с матерью-Украиной. Более того, общество стало называть его гимном нашей войны! Но если "Стефанія" теперь гимн нашей войны, я бы хотел, чтобы она стала гимном нашей победы", - сказано в нем.

Отметим, что организаторы "Евровидения" в лице Европейского вещательного союза, позиционируют это мероприятие как неполитическое и традиционно стараются максимально избежать любых прямых политических призывов и отсылок, которые могут вызвать политические дискуссии, в ходе проведения конкурса. Очевидно, с этим и связана публикация видео именно после завершения всех мероприятий "Евровидения-2022".

Напомним также, что в конце выступления в финале конкурса солист Kalush Orchestra Олег Псюк призвал со сцены всех причастных добиться оказания помощи людям, остающимся заблокированными на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

На пресс-конференции уже после победы на конкурсе Псюк, отвечая на вопрос о том, что он имел в виду, пояснил, что хотел привлечь внимание к вопросу максимального количества, в том числе через СМИ. При этом он так и не пояснил журналистам кто, почему и кем заблокирован на "Азовстали", но выразил готовность даже к дисквалификации из-за этого Украины с конкурса, поскольку спасение жизней людей в Мариуполе для него важнее.

При этом сами Kalush Orchestra, напомним, попали на "Евровидение" как раз из-за дисквалификации победительницы украинского национального отбора Алины Паш из-за предоставления организаторам недостоверных данных о законности посещения ею Крыма еще в 2015 году.