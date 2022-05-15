"Укрзализныця" решила назвать поезд в честь главной победительницы "Евровидения-2022"

Поезд №43 Киев - Ивано-Франковск в расписании 2022 года будет официально переименован в "Стефания Экспресс" в честь матери рэп-солиста украинской группы Kalush Orchestra Олега Псюка, ставшей героиней песни-победительницы музыкального конкурса "Евровидение-2022". Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

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"Вокзалы Киева, Калуша и Франковска будут приветствовать этот поезд песней "Стефанія". К слову, это будет первый в мире поезд, названный в честь мамы", - добавил он.

При этом Камышин напомнил, что еще 22 апреля публично прогнозировал победу именно украинской группы на международном конкурсе в Италии.

"Калуш" победит на "Евровидении". А Украина - в войне. И тогда "Калуш" споет еще раз, на концерте победы для железнодорожников!" - заявил тогда руководитель госкомпании.

Отметим, что согласно расписанию на сайте УЗ, ночной поезд №43 сейчас ходит ежедневно, отправляясь из Киева в 19:06 и прибывая Ивано-Франковск в 8:42. Обратно же из главного города Прикарпатья поезд уходит в 20:04, возвращаясь в Киев в 9:16.

По пути предусмотрены остановки на станциях Шепетовка, Славута-1, Кривин, Львов, Стрый, Моршин, Болехов, Долина, Рожнятов и Калуш, давший название упомянутой музыкальной группе.