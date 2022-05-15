Зеленский отреагировал на призыв Kalush Orchestra помочь Мариуполю со сцены "Евровидения"

Президент Владимир Зеленский обещает сделать все, чтобы международный песенный конкурс "Евровидение" в будущем прошел в Мариуполе Донецкой области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать "Евровидение"! Третий раз в своей истории. И верю – не в последний. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный!" - заявил глава государства.

Он также выразил благодарность за победу Kalush Orchestra и всем, кто отдал "за нас" свои голоса. По словам Зеленского, не за горами и "наш победный аккорд в битве с врагом".

Напомним, что по результатам финала "Евровидения-2022", проходившего в итальянском Турине 14 мая, победу в конкурсе одержала украинская группа Kalush Orchestra с песней "Стефанія".

При этом после непосредственно выступления рэп-солист группы Олег Псюк призвал со сцены всех причастных добиться оказания помощи людям, остающимся заблокированными на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

"Я прошу всех вас: пожалуйста, помогите Украине, Мариуполю, помогите "Азовстали", прямо сейчас", - выкрикнул он, завершая свое выступление.

На пресс-конференции уже после победы на конкурсе Псюк, отвечая на вопрос, что он имел в виду, пояснил, что хотел привлечь внимание к вопросу максимального количества, в том числе через СМИ. Однако он не стал уточнять, кто, почему и кем заблокирован на "Азовстали".

В то же время он заявил, что руководствовался лишь желанием помочь людям, и если ценой этому будет даже дисквалификация группы с конкурса ввиду запрета на политические месседжи, он готов будет принять это.

Отметим, что организаторы "Евровидения" в лице Европейского вещательного союза традиционно стараются максимально избежать любых прямых политических призывов, упоминания слов или демонстрации символов, которые могут вызвать политические дискуссии, поскольку позиционируют мероприятие как неполитическое.

В свою очередь, западные информагентства, в частности, Reuters, сообщают, что ЕВС также отреагировал на призыв Псюка, заявив, что против группы не будут приниматься меры за то, что она использовала сцену для этого посыла.

"Мы понимаем глубокие чувства вокруг Украины в данный момент и считаем, что комментарии Kalush Orchestra и других артистов, выражающие поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер", - цитируется комментарий организаторов. Тем не менее, отдельного письменного сообщения ЕВС по этому поводу не выпускал.