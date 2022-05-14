Україна перемогла на "Євробаченні-2022" (ВІДЕО)

Український гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія" переміг на міжнародному музичному конкурсі "Євробачення-2022", що проходив в італійському Турині, отримавши загальну оцінку у 631 бал (при максимально можливих цього року 960).

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У фіналі конкурсу ввечері 14 травня представники України виступали під номером 12. Усього ж у ньому брали участь конкурсанти з 25 країн - по 10 тих, що пройшли з кожного півфіналу, а також країни "Великої п'ятірки".

При цьому в голосуванні брали участь усі 40 країн-учасниць цьогорічного "Євробачення". Половина оціночних балів традиційно розподіляється за результатами оцінок національних журі кожної країни, інша половина - за результатами голосування телеглядачів протягом відведеного часу після завершення всіх виступів.

У результаті цього року місця серед учасників розподілилися таким чином:

Kalush Orchestra змогли здобути перемогу за сумою балів лише внаслідок переконливої перемоги у голосуванні глядачів (при цьому друге місце в ньому посіла Молдова, яка лише ненабагато випередила Іспанію та Сербію). Журі ж віддали українській групі четверте місце. Окремо ж рейтинг голосування національних журі виглядав так:

Зокрема, найвищу оцінку у 12 балів Україна отримала від п'яти країн (Латвія, Литва, Молдова, Польща та Румунія). Також 12 балів від журі отримали представники Великобританії (від 8 країн), Іспанії (також від 8 країн), Греції (від 6 країн), Швеції (від 5 країн), Азербайджану (від 3 країн), Італії (від 2 країн) та Сербії (від сусідніх Хорватії та Чорногорії).

Таким чином, у 2023 році "Євробачення" має пройти в Україні як країні-переможниці. Водночас вона зможе передати право проведення конкурсу іншій країні, однак у новітній історії конкурсу і загалом після 1980 року таке не відбувалося.

Зазначимо, що букмекери прогнозували перемогу України на "Євробаченні-2022" з рекордною ймовірністю, що напередодні фіналу досягла більш ніж 60%. Таким чином, жодної інтриги навколо переможця конкурсу, на відміну від попередніх років, цього разу не було.

Україна перемагає на "Євробаченні" вже втретє. Перший раз це сталося в 2004 році, коли на конкурсі, що проходив у турецькому Стамбулі, перемогла Руслана з піснею Wild Dances, а вдруге - коли на конкурсі в шведському Стокгольмі перемогла Джамала з піснею "1944".

Україна також є єдиною країною, яка жодного разу не провалилася в півфіналах "Євробачення" (їх запровадили у 2004 році), і єдиною східноєвропейською країною, яка перемагала більше одного разу.

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Нагадаємо також, що саме потрапляння Kalush Orchestra було пов'язане зі скандалом, оскільки у національному відборі учасника конкурсу перемогли не вони, а співачка Аліна Паш із піснею "Тіні забутих предків".

Проте вона була допущена до відбору всупереч порушенню правила про неприпустимість в'їзду на окуповані Росією території з території самої РФ, а також правила про неприпустимість навіть приватних виступів на окупованих територіях.

При цьому з'ясувалося, що організатори допустили її, отримавши фальшиву довідку про нібито попадання Паш до Криму в 2015 році з боку Херсонської області, але коли це розкрилося, скасували її участь і, відповідно, перемогу, а представляти Україну на "Євробаченні" запропонували групі Kalush Orchestra, що посіла друге місце.