Зеленський відреагував на заклик Kalush Orchestra допомогти Маріуполю зі сцени "Євробачення"

Президент Володимир Зеленський обіцяє зробити все, щоби міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" у майбутньому пройшов у Маріуполі Донецької області. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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"Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу! Наступного року Україна прийматиме "Євробачення"! Втретє у своїй історії. І вірю – не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей "Євробачення" приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований!" – заявив глава держави.

Він також висловив подяку за перемогу Kalush Orchestra та всім, хто віддав "за нас" свої голоси. За словами Зеленського, не за горами і "наш переможний акорд у битві із ворогом".

Нагадаємо, що за результатами фіналу "Євробачення-2022", що проходив в італійському Турині 14 травня, перемогу в конкурсі здобув український гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія".

При цьому після безпосередньо виступу реп-соліст гурту Олег Псюк закликав зі сцени всіх причетних домогтися надання допомоги людям, які залишаються заблокованими на території металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі.

"Я прошу всіх вас: будь ласка, допоможіть Україні, Маріуполю, допоможіть "Азовсталі" прямо зараз", - вигукнув він, завершуючи свій виступ.

На прес-конференції вже після перемоги на конкурсі Псюк, відповідаючи на запитання, що він мав на увазі, пояснив, що хотів привернути увагу до максимальної кількості, зокрема через ЗМІ. Проте він не став уточнювати, хто, чому і ким заблокований на "Азовсталі".

Водночас він заявив, що керувався лише бажанням допомогти людям, і якщо ціною цього буде навіть дискваліфікація групи з конкурсу через заборону політичних меседжів, він готовий буде прийняти це.

Зазначимо, що організатори "Євробачення" в особі Європейського мовного союзу традиційно намагаються максимально уникнути будь-яких прямих політичних закликів, згадки слів або демонстрації символів, які можуть спричинити політичні дискусії, оскільки позиціонують захід як неполітичний.

У свою чергу, західні інформагентства, зокрема, Reuters, повідомляють, що ЄМС також відреагував на заклик Псюка, заявивши, що проти групи не вживатимуть заходів за те, що вона використала сцену для цього посилу.

"Ми розуміємо глибокі почуття навколо України на даний момент і вважаємо, що коментарі Kalush Orchestra та інших артистів, які висловлюють підтримку українському народу, мають гуманітарний, а не політичний характер", - цитується коментар організаторів. Проте окремого письмового повідомлення ЄВС із цього приводу не випускав.