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Україна веде переговори про евакуацію 60 людей з "Азовсталі"
Україна веде переговори про евакуацію з металургійного комбінату “Азовсталь” у Маріуполі 60 людей, а не 38, як повідомлялося раніше. Про це пише "Суспільне" з посиланням на віце-прем'єр-міністра, міністра раніше окупованих територій Ірини Верещук.
"Там декілька сотень поранених, їх треба рятувати в першу чергу, бо щодо всіх одразу росіяни не погоджуються. Отже, спочатку важкопоранені й медики, їх дійсно 60 осіб", — сказала Верещук виданню.
Нагадаємо, 12 травня Верещук уточнила, що переговори ведуться з евакуації тяжко поранених бійців з "Азовсталі" саме в обмін на полонених росіян, і закликала публічних спікерів не коментувати цю тему.
Міністр пояснила, що на даному етапі ведуться переговори лише про 38 тяжко поранених (лежачих) бійців, і лише потім вони будуть проводитися за іншими меткомбінатами, що перебувають на території, а інформація про переговори про обмін 500-600 осіб не відповідає дійсності.Підписуйтеся на наш YouTube канал
13 травня Верещук повідомила, що переговори йдуть складно, а їхній результат може задовольнити не всіх.