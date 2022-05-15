"Укрзалізниця" вирішила назвати поїзд на честь головної переможниці "Євробачення-2022"

Поїзд №43 Київ - Івано-Франківськ у розкладі 2022 року буде офіційно перейменований на "Стефанія Експрес" на честь матері реп-соліста українського гурту Kalush Orchestra Олега Псюка, яка стала героїнею пісні-переможниці музичного конкурсу "Євробачення-2022". Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин.

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"Вокзали Києва, Калуша та Франківська будуть вітати цей поїзд піснею "Стефанія". До речі, це буде перший у світі поїзд, названий в честь мами", - додав він.

При цьому Камишин нагадав, що ще 22 квітня привселюдно прогнозував перемогу саме української групи на міжнародному конкурсі в Італії.

"Калуш" переможе на Євробаченні. А Україна - у війні. І тоді "Калуш" заспіває ще раз, на концерті перемоги для залізничників!" – заявив тоді керівник держкомпанії.

Зазначимо, що згідно з розкладом на сайті УЗ, нічний потяг №43 зараз ходить щодня, вирушаючи з Києва о 19:06 та прибуваючи до Івано-Франківська о 8:42. Назад з головного міста Прикарпаття поїзд рушає о 20:04, повертаючись до Києва о 9:16.

На маршруті передбачені зупинки на станціях Шепетівка, Славута-1, Кривин, Львів, Стрий, Моршин, Болехів, Долина, Рожнятів та Калуш, який і дав назву згаданій музичній групі.