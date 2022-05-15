Ткаченко прокомментировал выбор Зеленским Мариуполя для проведения "Евровидения"

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает символичным выбор Мариуполя Донецкой области в качестве места проведения международного песенного конкурса "Евровидение", о желаемости которого заявил президент Владимир Зеленский.

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Об этом руководитель Минкультуры сказал в эфире национального телемарафона, отвечая на вопрос о том, в каком городе будет проходить "Евровидение" в следующем году ввиду победы в нем Украины на конкурсе 2022 года в Италии.

"У нас же толерантная страна, и мы всегда общаемся со всеми, чтобы принять взвешенное решение. То, что сказал президент, - это выглядит символично. Так же был бы символичным, наверное, и Калуш, как и много других городов. Но я думаю, что сейчас нам, во-первых, стоит сосредоточиться и праздновать победу. Мы успеем точно определить, в каком городе это будет", - отметил он.

Кроме того, министр прокомментировал ситуацию с призывом со стороны солиста победившей на "Евровидении-2022" группы Kalush Orchestra Олега Псюка оказать помощь заблокированным людям на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, сделанный им со сцены конкурса по завершении песни.

"Ребята со сцены не побоялись сказать про Мариуполь, несмотря на угрозу дисквалификации. Я думаю, что это мужественный и достойный поступок. Потому что чтобы в Европе прозвучали слова про Мариуполь - это много чего стоит. Мне ночью отписалось пару европейских министров культуры, которые поздравили с победой, сказали "мы гордимся вами, вашими парнями" и даже предложили помощь в организации "Евровидения", - отметил Ткаченко.

Он также выразил уверенность в способности Украины провести на своей территории уже третий по счету конкурс "Евровидение" на высшем уровне, несмотря на все сложности.

"Бесспорно, организация такого масштабного форума - это и не просто, и не дешево, но у Украины есть опыт: мы дважды принимали "Евровидение". Так что сомнений в том, что мы сделаем это на высшем уровне, у меня нет", - заявил Ткаченко.

Помимо этого, он отметил, что после победы Украины в войне в страну приедет много туристов вне зависимости от проведения "Евровидения", и украинцы "должны быть готовы к тому, чтобы принимать с благодарностью тех, кто принимал нас во время войны", что также будет очень символично.