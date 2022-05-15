Ткаченко прокоментував вибір Зеленським Маріуполя для проведення "Євробачення"

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає символічним вибір Маріуполя Донецької області в якості місця проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", про бажаність якого заявив президент Володимир Зеленський.

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Про це керівник Мінкультури сказав в ефірі національного телемарафону, відповідаючи на запитання про те, в якому місті проходитиме "Євробачення" наступного року через перемогу в ньому України на конкурсі 2022 року в Італії.

"В нас же толерантна країна, і ми завжди спілкуємося з усіма, щоб ухвалити виважене рішення. Те, що сказав президент, - це виглядає символічно. Так само був би символічним, мабуть, і Калуш, як і багато інших міст. Але я думаю, що зараз нам, по-перше, варто зосередитись та святкувати перемогу. Ми встигнемо точно визначити, в якому місті це буде", - зазначив він.

Крім того, міністр прокоментував ситуацію із закликом з боку соліста групи Kalush Orchestra, яка перемогла на "Євробаченні-2022", Олега Псюка надати допомогу заблокованим людям на заводі "Азовсталь" у Маріуполі, зроблений ним зі сцени конкурсу після завершення пісні.

"Хлопці зі сцени не побоялися сказати про Маріуполь, незважаючи на загрозу дискваліфікації. Я думаю, що це мужній та гідний вчинок. Тому що щоб у Європі прозвучали слова про Маріуполь - це багато чого варте. Мені вночі відписалось кілька європейських міністрів культури, які привітали з перемогою, сказали "ми пишаємося вами, вашими хлопцями" і навіть запропонували допомогу в організації "Євробачення", - зазначив Ткаченко.

Він також висловив упевненість у спроможності України провести на своїй території вже третій конкурс "Євробачення" на найвищому рівні, незважаючи на всі складнощі.

"Безперечно, організація такого масштабного форуму - це і не просто, і не дешево, але Україна має досвід: ми двічі приймали "Євробачення". Тож сумнівів у тому, що ми зробимо це на найвищому рівні, у мене немає", - заявив Ткаченко.

Крім цього, він зазначив, що після перемоги України у війні в країну приїде багато туристів незалежно від проведення "Євробачення", і українці "мають бути готовими до того, щоб приймати з вдячністю тих, хто приймав нас під час війни", що також буде дуже символічно.