"Саундтрек к войне": СБУ показала "боевое" видео с победившей на "Евровидении" песней Kalush Orchestra

Служба безопасности Украины по случаю победы на международном музыкальном конкурсе "Евровидение" украинской группы Kalush Orchestra с песней "Стефанія" представила имиджевый видеоролик, в частности с кадрами боевых действий, звуковой дорожкой к которому послужил ремикс на упомянутую композицию.

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"Эта песня была посвящена матери, а стала саундтреком войны. Потому что каждая мать, провожая сына, молится о его жизни. А каждый украинский защитник, отправляясь в бой, хочет вернуться домой и услышать свое слово. В боях, молитвах и песнях защищаем Украину вместе!" - прокомментировала спецслужба в своем Telegram-канале.

При этом в ведомстве поблагодарили исполнителей "за напоминание миру о защитниках Мариуполя", остающихся заблокированными российскими оккупантами на территории металлургического комбината "Азовсталь".

Напомним, что официальный полноценный клип к песне сама группа Kalush Orchestra представила лишь 15 мая, и за первые 4 часа после публикации ролик посмотрели уже более 700 тысяч раз.

Примечательно, что он был опубликован именно после завершения нынешнего "Евровидения", организаторы которого требуют от всех участников не прибегать в рамках конкурса к политическим месседжам.

Хотя избежать этого в случае с Kalush Orchestra все же не удалось, поскольку после исполнения "Стефанії" в финале "Евровидения" солист группы Олег Псюк призвал со сцены "прям сейчас помочь Украине, Мариуполю, "Азовстали". Тем не менее организаторы конкурса сочли, что этот комментарий "носит гуманитарный, а не политический характер".

Отметим, что данный месседж Псюка вызвал в воскресенье широкий общественно-политический резонанс, в частности его прокомментировал президент Владимир Зеленский и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.