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"Саундтрек к войне": СБУ показала "боевое" видео с победившей на "Евровидении" песней Kalush Orchestra
Служба безопасности Украины по случаю победы на международном музыкальном конкурсе "Евровидение" украинской группы Kalush Orchestra с песней "Стефанія" представила имиджевый видеоролик, в частности с кадрами боевых действий, звуковой дорожкой к которому послужил ремикс на упомянутую композицию.
"Эта песня была посвящена матери, а стала саундтреком войны. Потому что каждая мать, провожая сына, молится о его жизни. А каждый украинский защитник, отправляясь в бой, хочет вернуться домой и услышать свое слово. В боях, молитвах и песнях защищаем Украину вместе!" - прокомментировала спецслужба в своем Telegram-канале.
При этом в ведомстве поблагодарили исполнителей "за напоминание миру о защитниках Мариуполя", остающихся заблокированными российскими оккупантами на территории металлургического комбината "Азовсталь".
Напомним, что официальный полноценный клип к песне сама группа Kalush Orchestra представила лишь 15 мая, и за первые 4 часа после публикации ролик посмотрели уже более 700 тысяч раз.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Примечательно, что он был опубликован именно после завершения нынешнего "Евровидения", организаторы которого требуют от всех участников не прибегать в рамках конкурса к политическим месседжам.
Хотя избежать этого в случае с Kalush Orchestra все же не удалось, поскольку после исполнения "Стефанії" в финале "Евровидения" солист группы Олег Псюк призвал со сцены "прям сейчас помочь Украине, Мариуполю, "Азовстали". Тем не менее организаторы конкурса сочли, что этот комментарий "носит гуманитарный, а не политический характер".
Отметим, что данный месседж Псюка вызвал в воскресенье широкий общественно-политический резонанс, в частности его прокомментировал президент Владимир Зеленский и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.