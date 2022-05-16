В Минкульте не исключают, что Евровидение-2023 может пройти в отстроенном Мариуполе

Песенный конкурс Евровидение в 2023 году, согласно правилам самого песенного конкурса и вопреки некоторым предложениям, состоится в Украине.

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Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона.

"Украина уже дважды проводила Евровидение, и всегда была дискуссия. Я думаю, что не обойти нам ее и сейчас. Но нам важно сосредоточиться на том, что, во-первых, сам конкурс будет в Украине. Кто-то уже начинает говорить: «А давайте искать запасные площадки", – нет, это сто процентов! Где именно — в отстроенном Мариуполе или в каком-нибудь другом месте — коллеги будут советоваться, потому что общество у нас толерантное», – отметил он.

Ткаченко добавил, что в Италии вообще проводили соревнование, который из городов будет выбран для проведения Евровидения.

Напомним, украинская группа Kalush Orchestra с песней "Стефанія" победила на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2022", проходившем в итальянском Турине, получив общую оценку в 631 балл (при максимально возможных в этом году 960).