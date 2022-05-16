У Мінкульті вважають, що Євробачення-2023 може пройти у відбудованому Маріуполі

Пісенний конкурс Євробачення у 2023 році, згідно з правилами пісенного конкурсу та всупереч деяким пропозиціям, відбудеться в Україні.

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Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону.

"Україна вже двічі проводила Євробачення, і завжди була дискусія. Я думаю, що не оминути нам її і зараз. Але нам важливо зосередитись на тому, що, по-перше, сам конкурс буде в Україні. Хтось уже починає говорити: « А давайте шукати запасні майданчики", - ні, це сто відсотків! Де саме — у відбудованому Маріуполі чи в якомусь іншому місці — колеги радитимуться, бо суспільство у нас толерантне», – зазначив він.

Ткаченко додав, що в Італії взагалі проводили змагання, яке з міст буде обрано для проведення Євробачення.

Нагадаємо, український гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія" переміг на міжнародному музичному конкурсі "Євробачення-2022", що проходив в італійському Турині, отримавши загальну оцінку в 631 бал (при максимально можливих цього року 960).