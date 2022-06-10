Кабмін створив оргкомітет "Євробачення-2023"

Кабінет міністрів 10 червня створив організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" та затвердив його склад.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Водночас про те, хто увійшов до цього комітету, та хто, відповідно, його очолив, не повідомляється. Рішень від 10 червня на сайті Кабміну поки що немає, у Міністерстві культури та інформаційної політики про це рішення поки що теж не повідомляють.

Нагадаємо, що на конкурсі "Євробачення" у 2022 році, що проходив в італійському Турині, переміг український гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія". За традицією конкурсу, наступного року він має відбуватися у країні-переможниці.

Україна вже проводила "Євробачення" двічі. Перший раз це сталося у 2005 році, після перемоги у турецькому Стамбулі Руслани з піснею Wild Dances, а вдруге – у 2017 році, після перемоги у шведському Стокгольмі Джамали з піснею "1944".

Зазначимо також, що Kalush Orchestra після повернення в Україну виставили на аукціон кришталеву статуетку у вигляді мікрофона, отриману в нагороду за перемогу на "Євробаченні", продавши її за 900 тисяч доларів.

У свою чергу, "Укрзалізниця" вирішила тимчасово перейменувати поїзд Київ - Івано-Франківськ на честь героїні пісні-переможниці конкурсу, а "Укрпошта" - випустити поштову марку, присвячену перемозі України на "Євробаченні".