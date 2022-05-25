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Лідер гурту Kalush Orchestra виставив на аукціон статуетку "Євробачення" та свою рожеву панаму
Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк виставив на аукціон статуетку "Євробачення-2022" та свою рожеву панаму. Гроші підуть на допомогу українській армії.
Про це повідомив Олег Псюк в Instagram.
Зазначається, що він разом із телеведучим і волонтером Сергієм Притулою організували даний продаж. Псюк також продає і свій рожевий капелюх, у якому він виступав на "Євробаченні-2022", за 5 євро або 200 гривень.
Переможця оберуть рандомно серед усіх учасників аукціону. За кожен донат у 5 євро учасник отримує позначку у розіграші.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За словами Олега Псюка, статуетка "Євробачення" дістанеться тому, хто дасть за неї найбільшу суму. Оплата прийматиметься навіть у криптовалюті.
Аукціон закінчиться 28 травня о 19:00.
Нагадаємо, український гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія" переміг на міжнародному музичному конкурсі "Євробачення-2022", що проходив в італійському Турині, отримавши загальну оцінку у 631 бал (при максимально можливих цього року 960).
Вже 15 травня делегації з України отримала документи для підготовки проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2023", яке може відбутися у відбудованому Маріуполі.