Лідер гурту Kalush Orchestra виставив на аукціон статуетку "Євробачення" та свою рожеву панаму

Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк виставив на аукціон статуетку "Євробачення-2022" та свою рожеву панаму. Гроші підуть на допомогу українській армії.

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Про це повідомив Олег Псюк в Instagram.

Зазначається, що він разом із телеведучим і волонтером Сергієм Притулою організували даний продаж. Псюк також продає і свій рожевий капелюх, у якому він виступав на "Євробаченні-2022", за 5 євро або 200 гривень.

Переможця оберуть рандомно серед усіх учасників аукціону. За кожен донат у 5 євро учасник отримує позначку у розіграші.

За словами Олега Псюка, статуетка "Євробачення" дістанеться тому, хто дасть за неї найбільшу суму. Оплата прийматиметься навіть у криптовалюті.

Аукціон закінчиться 28 травня о 19:00.

Нагадаємо, український гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія" переміг на міжнародному музичному конкурсі "Євробачення-2022", що проходив в італійському Турині, отримавши загальну оцінку у 631 бал (при максимально можливих цього року 960).

Вже 15 травня делегації з України отримала документи для підготовки проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2023", яке може відбутися у відбудованому Маріуполі.