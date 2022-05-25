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Лидер группы Kalush Orchestra выставил на аукцион статуэтку "Евровидения" и свою розовую панаму
Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк выставил на аукцион статуэтку “Евровидения-2022” и свою розовую панамку. Деньги пойдут на помощь украинской армии.
Об этом сообщил Олег Псюк в Instagram.
Отмечается, что он вместе с телеведущим и волонтером Сергеем Притулой организовали данную продажу. Псюк также продает и свою розовую панамку, в которой он выступал на Евровидении-2022, за 5 евро или 200 гривен.
Победителя выберут рандомно среди всех участников аукциона. За каждый донат в 5 евро участник получает отметку в розыгрыше.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По словам Олега Псюка, статуэтка "Евровидение" достанется тому, кто даст за нее самую большую сумму. Оплата будет приниматься даже в криптовалюте.
Аукцион завершится 28 мая в 19:00.
Напомним, украинская группа Kalush Orchestra с песней "Стефания" победила на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2022", проходившем в итальянском Турине, получив общую оценку в 631 балл (при максимально возможных в этом году 960).
Уже 15 мая делегация из Украины получила документы для подготовки проведения песенного конкурса "Евровидение-2023", которое может состояться в отстроенном Мариуполе.