Україну позбавили права проводити "Євробачення-2023", конкурс проведуть у Великій Британії

Організатори пісенного конкурсу "Євробачення-2023" звернулися до Великої Британії, щоб обговорити можливість проведення конкурсу в цій країні, оскільки вважають, що Україна не зможе його прийняти. Про це 17 червня повідомила пресслужба EBU.

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"EBU хотів би подякувати UA.Суспільне за їхню щиру співпрацю та відданість вивченню всіх сценаріїв протягом кількох тижнів після перемоги Kalush Orchestra's 14 травня в Турині та поділитися своїм сумом та розчаруванням з приводу того, що конкурс наступного року не може бути проведений в Україні ", - сказано у повідомленні EBU

Відповідно до правил, EBU тепер почне переговори з BBC (Національне телебачення Великобританії), оскільки їхній представник на "Євробаченні-2022" посів друге місце.

Водночас, в Україні напередодні заявили про готовність провести пісенний конкурс. З урахуванням військового стану до процесу збиралися залучити Міністерство оборони та Міністерство внутрішніх справ України.

Більше того, Кабінет Міністрів уже створив організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні міжнародного пісенного конкурсу та затвердив його склад.

Нагадаємо, що на конкурсі "Євробачення" у 2022 році, що проходив в італійському Турині, переміг український гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія". За традицією конкурсу, наступного року він має відбуватися у країні-переможниці.