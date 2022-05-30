Kalush Orchestra получит новый хрустальный микрофон

Украинская группа Kalush Orchestra, победившая на Евровидении 2022, получит новый хрустальный микрофон.

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Об этом сообщили на официальной странице конкурса "Евровидение" в Украине.

"Победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra получат новый хрустальный микрофон", – говорится в сообщении.

Напомним, Украинская группа Kalush Orchestra с песней "Стефания" победила на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2022", проходившем в итальянском Турине.

Впоследствии лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк выставил на аукцион статуэтку "Евровидение-2022" и продал за 900 тысяч долларов. Деньги пошли на помощь украинской армии.