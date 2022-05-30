Kalush Orchestra отримає новий кришталевий мікрофон

Український гурт Kalush Orchestra, який переміг на Євробаченні 2022, отримає новий кришталевий мікрофон.

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Про це повідомили на офіційній сторінці конкурсу "Євробачення" в Україні.

"Переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra отримають новий кришталевий мікрофон", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Український гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія" переміг на міжнародному музичному конкурсі "Євробачення-2022", що проходив в італійському Турині.

Згодом лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк виставив на аукціон статуетку "Євробачення-2022" та продав її за 900 тисяч доларів. Гроші пішли на допомогу українській армії.