"Укрзалізниця" розіграє партію панамок від лідера гурту Kalush

"Укрзалізниця" розіграє серед пасажирів поїзда "Київ – Івано-Франківськ" декілька панамок, підписаних лідером гурту Kalush Олегом Псюком. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії.

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"На кожному рейсі "Стефанія Експреса" з Івано-Франківська до Києва або у зворотному напрямку відзавтра (28 травня - Delo.ua) й до наступної неділі включно одна така панамка очікуватиме щасливчика у вагоні, що дорівнює кількості перемог України на Євробаченні, на місці, номер якого обрано самим Олегом", - повідомили в УЗ.

Ще дві панамки буде розіграно між підписниками Facebook-сторінки УЗ. Для цього необхідно вгадати, в якому вагоні приїхав до Києва після "Євробачення" музикант із гурту Kalush Orchestra Ігор Діденчук, а також відповісти повідомлення про конкурс до себе на сторінку (вона має бути відкрита). Панамки отримають автори першого та другого правильного коментарів. Результати розіграшу буде оголошено 31 травня.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" перейменувала поїзд Київ - Івано-Франківськ, що проходить через Калуш, на "Стефанія Експрес" на честь перемоги гурту Kalush Orchestra на музичному конкурсі "Євробачення-2022", що проходив цього року в Італії. Пісня-переможець під назвою "Стефанія" присвячена матері Псюка.

Зазначимо при цьому, що Telegram-канал "Укрзалізниці" з такої нагоди на якийсь час навіть міняв свій аватар на логотип під шапочкою, що імітує рожеву панамку, яку завжди на публіці носить Псюк.

При цьому сам артист також виставив на аукціон статуетку "Євробачення-2022" та свою рожеву панамку. Виручені гроші він має намір відправити на допомогу українській армії. Аукціон завершиться 28 травня о 19:00.