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Kalush Orchestra повернулися до України: як зустрічали переможців "Євробачення-2022" (ВІДЕО)
Група Kalush Orchestra, яка цього року перемогла на "Євробаченні" в італійському Турині, і українська делегація повернулися в Україну.
В Україні переможців Євробачення-2022 радісно зустріли шанувальники на митному переході Краковець. Гурт заспівав пісню "Stefania" з митниками, а згодом з яворівською молоддю.
Артистів вітали, дарували квіти та фотографувалися з ними.
Присутні скандували "Вітаємо!"Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, український гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія" переміг на міжнародному музичному конкурсі "Євробачення-2022", що проходив в італійському Турині, отримавши загальну оцінку в 631 бал (при максимально можливих цього року 960).
Наразі пісенний конкурс "Євробачення" у 2023 році відбудеться в Україні.
Делегації з України вже передали документи на підготовку проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2023".