Kalush Orchestra вернулись в Украину: как встречали победителей "Евровидения-2022" (ВИДЕО)

Группа Kalush Orchestra, победившая в этом году на "Евровидении" в итальянском Турине, и украинская делегация вернулись в Украину.

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В Украине победителей "Евровидения-2022" радостно встретили поклонники на таможенном переходе Краковец. Группа спела песню "Stefania" с таможенниками, а позже с яворовской молодежью.

Артистов поздравляли, дарили цветы и фотографировались с ними.

Собравшиеся скандировали "Поздравляем!"

Напомним, украинская группа Kalush Orchestra с песней "Стефанія" победила на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2022", проходившем в итальянском Турине, получив общую оценку в 631 балл (при максимально возможных в этом году 960).

Теперь песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году состоится в Украине.

Делегации из Украины уже передали документы для подготовки проведения песенного конкурса "Евровидение-2023".