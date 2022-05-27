"Укрзализныця" разыграет партию панамок от лидера группы Kalush

"Укрзализныця" разыграет среди пассажиров поезда "Киев - Ивано-Франковск" несколько панамок, подписанных лидером группы Kalush Олегом Псюком. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"На каждом рейсе "Стефания Экспресса" из Ивано-Франковска в Киев или обратно с завтрашнего дня (28 мая - Delo.ua) и до следующего воскресенья включительно одна такая панамка будет ожидать счастливчика в вагоне, равном количеству побед Украины на "Евровидении", на месте, номер которого выбран самим Олегом", - сообщили в УЗ.

Еще две панамки будут разыграны между подписчиками Facebook-страницы УЗ. Для этого необходимо угадать, в каком вагоне приехал в Киев после "Евровидения" музыкант из группы Kalush Orchestra Игорь Диденчук, а также репостнуть сообщение о конкурсе к себе на страницу (она должна быть открыта). Панамки получат авторы первого и второго правильного комментария. Результаты розыгрыша будут объявлены 31 мая.

Напомним, что "Укрзализныця" переименовала проходящий через Калуш поезд Киев - Ивано-Франковск в "Стефания Экспресс" в честь победы группы Kalush Orchestra на музыкальном конкурсе "Евровидение-2022", проходившем в этом году в Италии. Песня-победитель под названием "Стефанія" посвящена матери Псюка.

Отметим при этом, что Telegram-канал "Укрзализныци" по такому случаю на время даже менял свой аватар на логотип под шапочкой, имитирующей розовую панамку, которую всегда на публике носит Псюк.

При этом сам артист также выставил на аукцион статуэтку “Евровидения-2022” и свою розовую панамку. Вырученные деньги он собирается отправить на помощь украинской армии. Аукцион завершится 28 мая в 19:00.