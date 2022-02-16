Алину Паш выгнали с отбора на "Евровидение" по решению организаторов, артистка лишь согласилась — НОТУ

Организационный комитет национального отбора украинского участника музыкального конкурса "Евровидение-2022" решил прекратить участие в нем певицы Алины Паш, которая 12 февраля была признана его победительницей.

Как сообщает Национальная общественная телерадиокомпания Украины, такое решение было принято на внеочередном заседании оргкомитета 16 февраля. Соответственно, Паш не будет представлять Украину на "Евровидении-2022". Как указано в сообщении, "артистка выразила согласие с таким решением".

Основанием для него стал официальный ответ Государственной пограничной службы от 16 февраля о недостоверности информации, предоставленной Общественному вещателю стороной артистки, относительно законности посещения ею Крыма в 2015 году.

НОТУ указывает, что согласно пункту 3.4 правил нацотбора она имеет право в любой момент (следовательно, и после проведения соответствующего телевизионного концерта) прекратить участие исполнителя в отборе, если будет установлен факт предоставления им недостоверной информации или же сокрытия информации или других существенных обстоятельств о себе.

Напомним, что ранее в среду Паш заявила, что сама отказалась от участия в "Евровидении" из-за разгоревшейся "виртуальной войны" вокруг обоснованности своего участия в отборе и, следовательно, победы на нем. "Мы свяжемся с Общественным и подпишем все необходимые документы", — добавила при этом исполнительница.

Ранее выяснилось, что представитель певицы подал недостоверную справку о пересечении ею админграницы с Крымом в 2015 году через КПВВ "Чаплинка".

В 2019 году Паш публично заявляла, что посещала в 2015 году Крым с целью выступления на свадьбе у местной жительницы, более того, летела туда самолетом через Россию.

Таким образом, она признавала за собой сразу два нарушения нынешних правил отбора на "Евровидение": запрета на участие в публичных или частных мероприятиях в России или на оккупированных территориях, а также запрета на посещение оккупированных территорий с нарушением украинской границы.

В то же время о цели визита было известно лишь со слов Паш, в то время как достоверность справки о пересечении админграницы с Крымом теоретически можно было проверить по данным Госпогранслужбы.

Сама же Паш 16 февраля обнародовала видео, на котором лично запрашивает в ГПСУ справку по этому вопросу. Однако ведомство ей отказало ввиду того, что данная информация хранится в базе данных только на протяжении пяти лет, а этот срок уже прошел.

При этом она заявила, что член ее команды, подавший в НОТУ поддельную справку, сделал это "из желания помочь, но помощь такого рода недопустима". Также Паш сообщила, что сегодня разрывает отношения со своим директором, и "этим уже занимаются юристы".

Однако ранее ГПСУ давала другую аргументацию невозможности предоставления таких данных: в ответе на соответствующий запрос НОТУ ведомство сослалось на то, что это частная информация, которая не может передаваться без согласия самой артистки, и ничего не говорило о сроке хранения данных в пять лет.

Напомним, что в 2019 году Украина вообще не участвовала в "Евровидении" из-за скандала, возникшего после победы на национальном отборе певицы Maruv из-за факта ее выступлений в России. Однако тогда правила, запрещавшего участвовать в отборе гастролировавшим в РФ, не было.

Тем не менее, НОТУ предложила Maruv контракт на участие в "Евровидении-2019" в таком виде, что та от него отказалась. В частности, ее хотели обязать не гастролировать в России дальше, не давать несогласованных комментариев СМИ в ходе "Евровидения", не импровизировать на сцене и передать права на песню Siren Song, победившую на отборе.

Более того, вслед за Maruv отказались от участия занявшая второе место группа Freedom Jazz, занявшая третье место группа Kazka и занявшая четвертое место группа Brunettes Shoot Blondes, после чего НОТУ решила в принципе отменить участие Украины в международном конкурсе.

Однако на данный момент решения о полном отказе от участия в "Евровидении-2022" или же участии другого представителя организаторы не принимали. Второе же место на отборе, напомним, заняла группа Kalush Orchestra, заявившая о фальсификации итогов голосования и ранее замеченная в конфликте с Алиной Паш.