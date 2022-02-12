"Это так просто не закончится": Kalush Orchestra обвинили организаторов нацотбора на "Евровидение" в фальсификации результатов

Группа Kalush Orchestra, занявшая второе место на национальном отборе на международный песенный конкурс "Евровидение-2022" с песней "Стефания", обвинила организаторов нацотбора в фальсификации результатов, согласно которым на нем победила Алина Паш.

В частности, после завершения трансляции самого мероприятия в Instagram Kalush началась прямая трансляция, в ходе которой те нашли члена правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины, транслировавшей нацотбор, и по совместительству члена жюри Ярослава Лодыгина и предъявили ему в лице солиста группы рэпера Олега Псюка претензии по поводу возможной фальсификации.

Тот в ответ пообещал проверить результаты еще раз и гарантировал, что никаких фальсификации не было, а все данные будут обнародованы, если аудиторская компания PwC, отвечавшая за верификацию результатов, не будет против.

"Я хочу вам от "Суспільного" пообещать, что мы проведем еще раз одну проверку, чтобы понять, как это происходило, как происходил подсчет, и все результаты будут опубликованы. Вы увидите результаты конкретные. Я гарантирую вам, что никаких фальсификаций там не было. Есть протокол. Если PwC не будут возражать против публикации, так как это их документ, мы это сделаем", - заявил Лодыгин.

Псюка, однако, такой ответ не устроил, и тот спросил у члена жюри, готовы ли организаторы к разбирательству в судебном порядке, на что Лодыгин ответил утвердительно.

Участники группы впоследствии продолжили трансляцию происходящего в стенах Центра культуры и искусств Национального авиационного университета, где проходил концерт. В частности, музыканты жаловались, что от них демонстративно "сбежали" организаторы и они не могут их найти, что главный аудитор не захотела показать протокол с результатами голосования, и отмечали, что "эта история так просто не закончится".

Стоит отметить, что при объявлении результатов голосования зрителей ведущий конкурса Тимур Мирошниченко умудрился трижды указать разные результаты для групп Our Atlantic, Cloudless и певца Barleben, после чего слово пришлось взять Лодыгину, подтвердившему последний их вариант.

Сам же конверт с объявлявшимися Мирошниченко результатами передала на сцене партнер PwC в Украине Елена Волкова, признавшаяся, что сама уже узнала на тот момент о результатах.

При этом Kalush Orchestra в итоге заняли первое место по зрительскому голосованию. Таким образом, их претензии касаются возможной фальсификации голосования в пользу Алины Паш, которая в зрительском голосовании заняла второе место, что, однако, было достаточным для победы в целом.

Также отметим, что именно представитель организаторов конкурса поставил заниженную оценку для Kalush Orchestra: если двое других членов жюри - Тина Кароль и Джамала - поставили группе 7 и 6 баллов, то Лодыгин дал лишь 3.

"Я думаю, я бы дал больше баллов, если бы это был бы просто Kalush. В этом формате мне показалось, что фокус может рассеяться. Мое субъективное переживание - когда я думаю, как мы представляем себя [в мире]. Мне кажется, мы уже несколько раз представляли себя - как Украина, как украинцы - как такие люди из лесов, с гор в данном случае. Мне кажется, что настало время какой-то другой репрезентации, что мы не должны повторять этот образ и делать его стереотипным, чтобы люди нас в Европе, в мире не воспринимали только как людей природы, скажем так", - прокомментировал он.

Отметим, что у Алины Паш и группы Kalush существует конфликт из-за обвинений в адрес последней в плагиате. В частности, незадолго до финала нацотбора артистка обвинила конкурентов в заимствовании для своего нового трека партии контрабаса из ее песни Bosorkanya. Ранее же звучали обвинения в воровстве идеи для обложки сингла Kalush "Гори" у Oinagori Алины Паш.

Исполнительница перед даже перед нацотбором, что ей "мерзко от того, что кто-то называет себя художником, артистом, хочет представлять своей музыкой Украину на "Евровидении", а на самом деле так нагло пользуется, знаете, будто лошадь пасется на чужой лужайке, а она понятно чья".

Кроме того, напомним, что Паш участвовала в отборе, несмотря на нарушение официальных правил конкурса, согласно которым участники обязывались не участвовать ни в каких мероприятиях в Крыму или в России после марта 2014 года.

Ранее нацотбор на "Евровидение-2022" уже столкнулся со скандалом из-за несоблюдения участником требований его правил. Среди изначально определенных финалистов был Laud с песней Head Under Water, однако непосредственно в день объявления участников финала выяснилось, что эта песня ранее уже публиковалась ее автором, причем еще в 2018 году. В итоге Laud был дисквалифицирован и заменен на исполнителя Barleben.

Сам же 66-й международный конкурс "Евровидение" пройдет в итальянском Турине в мае. В частности, полуфиналы должны состояться 10 и 12 мая, а финал — 14 мая.

Напомним при этом, что в 2019 году Украина вообще не участвовала в "Евровидение" из-за скандала, возникшего после победы на национальном отборе певицы Maruv из-за факта ее выступлений в России. Однако тогда правила, запрещавшего участвовать в отборе гастролировавшим в РФ, не было.

Тем не менее НОТУ предложила Maruv контракт на участие в "Евровидении-2019" в таком виде, что та отказалась от участия. Более того, вслед за ней отказались от участия занявшая второе место группа Freedom Jazz, занявшая третье место группа Kazka и занявшая четвертое место группа Brunettes Shoot Blondes, после чего НОТУ решила в принципе отменить участие Украины в международном конкурсе.