"Не хочу войны и хейта": Алина Паш отказалась от участия в "Евровидении"

Победительница национального отбора на "Евровидение-2022" Алина Паш отказалась от участия в песенном конкурсе.

Об этом она сообщила в Instagram.

Певица заявила, что в последнее время ей угрожали и взламывали социальные сети.

"Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе "Евровидение". К сожалению. Мне очень жаль", — написала она.

Свое решение певица объяснила тем, что не хочет "виртуальной войны и хейта".

"Главная война сейчас — это внешняя, которая пришла в мою страну в 2014 году", — отметила Алина Паш.

Она также отметила, что "у нее нет армии пиарщиков, менеджеров и юристов, чтобы противостоять всей этой информационной атаке.

"Я гражданка Украины, я соблюдаю законы Украины, стараюсь нести традиции и ценности Украины в мир. Во что вылилась эта история — это совсем не то, что я закладывала в свою песню", — говорится в заявлении певицы.

Также в пятницу, 18 февраля, Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) проведет внеочередное собрание. На нем обсудят ситуацию вокруг национального отбора на "Евровидение-2022", сообщила пресс-служба"Суспильного".

Отметим, победительницей национального отбора на "Евровидение-2022" стала Алина Паш, которую обвинили в том, что она незаконно пересекала границу с Крымом в 2015 году.

Ранее, 15 февраля, в Государственной пограничной службе Украины заявили, что не выдавали справку о пересечении исполнительницей админграницы с Крымом в 2015 году через КПВВ "Чаплинка", предоставленную со стороны Алины Паш как участницы нацотбора.

Однако Паш ранее публично заявляла, что посещала в 2015 году Крым с целью выступления на свадьбе у местной жительницы, более того, летела туда самолетом через Россию. Таким образом, она признавала за собой сразу два нарушения нынешних правил отбора на "Евровидение" - запрета на участие в публичных или частных мероприятиях в России или на оккупированных территориях, а также запрета на посещение оккупированных территорий с нарушением украинской границы.

Однако когда стало известно, что артистка будет участвовать в отборе-2022 и поднялся скандал по этому вопросу, она заявила, что якобы тогда "села в автобус и с друзьями доехала до Ялты", хотя не стала отрицать, что ездила на свадьбу. Более того, организаторы конкурса фактически официально признали нарушение, заявив, что Паш сообщила им, что "выступление на частном мероприятии происходило в Крыму".

Сам же 66-й международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в итальянском Турине в мае. В частности, полуфиналы должны состояться 10 и 12 мая, а финал — 14 мая.

Напомним при этом, что в 2019 году Украина вообще не участвовала в "Евровидении" из-за скандала, возникшего после победы на национальном отборе певицы Maruv из-за факта ее выступлений в России. Однако тогда правила, запрещавшего участвовать в отборе гастролировавшим в РФ, не было.

Тем не менее НОТУ предложила Maruv контракт на участие в "Евровидении-2019" в таком виде, что та от участия отказалась. Более того, вслед за ней отказались от участия занявшая второе место группа Freedom Jazz, занявшая третье место группа Kazka и занявшая четвертое место группа Brunettes Shoot Blondes, после чего НОТУ решила в принципе отменить участие Украины в международном конкурсе.