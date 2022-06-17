Україна вимагає змінити рішення щодо скасування "Євробачення" на її території

Українська сторона не погоджується з характером прийняття Європейською мовою спілкою рішення про позбавлення її права проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" і вимагає провести з нею переговори та змінити це рішення.

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Про це йдеться у спільній заяві міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, голови правління Національної громадської телекомпанії України Миколи Чернотицького, соліста групи-переможниці "Євробачення-2022" Kalush Orchestra Олега Псюка та переможниці "Євробачення-2004" Руслани Лижичко.

"Україна не згодна з характером прийняття такого рішення – коли нас поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів. Та вважає, що має всі підстави на проведення подальших перемовин та знаходження спільного рішення, яке буде задовольняти всі сторони", - зазначено в ньому .

Як зазначається у заяві, Україна чесно виграла "Євробачення-2022" та виконала всі умови всі умови в зазначені терміни щодо процесу погодження його проведення в Україні - надали відповіді та гарантії по безпекових нормах та можливі місця проведення конкурсу.

"Проведення "Євробачення-2023" в Україні - це потужний сигнал для всього світу, що він підтримує Україну зараз. Ми будемо вимагати змінити це рішення, тому що вважаємо, що зможемо виконати всі взяті на себе зобов’язання, про що було неодноразово наголошено Європейській мовній спілці. Тому ми вимагаємо додаткових перемовин щодо проведення "Євробачення-2023" в Україні", - сказано в ньому.

Нагадаємо, що ЄВС 17 червня оголосив, що "після об'єктивного аналізу" дійшов висновку, що Україна не може виконати всі вимоги щодо гарантій безпеки та функціонування для проведення "Євробачення", у зв'язку з чим він запропонує провести конкурс 2023 року Великобританії, яка посіла цього року друге місце.

Перше ж місце на конкурсі отримав гурт Kalush Orchestra, який, однак, сам посів друге місце у національному відборі й потрапив на "Євробачення" внаслідок скасування перемоги у ньому виконавиці Аліни Паш.

Зазначимо, що Кабінет міністрів України 10 червня вже створив організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні "Євробачення-2023" і затвердив його склад. Зокрема, співголовами комітету будуть прем'єр-міністр Денис Шмигаль та голова Офісу президента Андрій Єрмак, а їх заступником – Ткаченко.