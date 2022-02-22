Україну на Євробаченні-2022 представлятиме Kalush Orchestra — НСТУ

Організаційний комітет національного відбору учасника пісенного конкурсу Євробачення-2022 вирішив, що Україну на ньому представлятиме група Kalush Orchestra, яка посіла на відборі друге місце. Таке рішення, як повідомляє Національна громадська телерадіокомпанія України, було ухвалено 22 лютого.

"Ми вдячні кожному, хто підтримував нас під час фіналу Нацвідбору на Євробачення-2022 та віддав нам перше місце в SMS-голосуванні. Обіцяємо кожному українцю, що виправдаємо ваш вибір. У важкі часи для нашої країни ми повинні знову заявити про себе на весь світ. Тому ми готові гідно представити Україну перед усією Європою", – цитує телекомпанія вокаліста гурту Олега Псюка.

У свою чергу на сторінці гурту Kalush у Instagram музиканти зазначають, що вони "нарешті разом із "Суспільним" вирішили усі важливі питання та готові разом привести Україну до успіху", і обіцяють не підвести Україну в Турині.

Нагадаємо, що раніше НСТУ звернулася саме до Kalush Orchestra із пропозицією про представлення України на Євробаченні-2022 із піснею "Стефанія", присвяченою матері Псюка.

Переможниця ж відбору Аліна Паш, як раніше виявилося, подала організаторам фальшиву довідку про законність свого візиту до Криму 2015 року, про який заявляла ще 2019 року. Через це вони постфактум виключили її з учасників конкурсу та, відповідно, скасували її перемогу. Сама ж Паш перед цим заявила, що сама вирішила через скандал, що піднявся, відмовитися від участі в Євробаченні.

При цьому після проведення нацвідбору 12 лютого саме Kalush Orchestra почали звинувачувати організаторів у фальсифікації результатів глядацького голосування (у якому, однак, самі ж перемогли), маючи на увазі підтасовування їх на користь Паш на шкоду іншим учасникам конкурсу. Зазначимо, що верифікацією даних займалася аудиторська компанія PwC, однак вони досі не оприлюднені.

Нагадаємо також, що в 2019 році Україна взагалі не брала участі в Євробаченні через скандал, що виник після перемоги на національному відборі співачки Maruv через факт її виступів у Росії. Однак тоді правила, що забороняло б брати участь у відборі тим, хто гастролював у РФ або їздив до Криму через РФ, не було.

Проте НСТУ запропонувала Maruv контракт на участь у Євробаченні-2019 у такому вигляді, що та від нього відмовилася. Слідом за нею відмовилися від участі та претенденти, які посіли на відборі друге, третє та четверте місця, після чого телекомпанія вирішила в принципі скасувати участь України у міжнародному конкурсі.

А сам 66-й міжнародний конкурс Євробачення пройде в італійському Турині у травні. Зокрема, півфінали мають відбутися 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня.