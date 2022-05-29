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Група Kalush Orchestra продала статуетку переможця "Євробачення" на аукціоні
Український гурт Kalush Orchestra, який переміг на музичному конкурсі "Євробачення-2022", 29 травня продав на аукціоні статуетку у вигляді кришталевого мікрофону за 900 тисяч доларів.
Аукціон проводився благодійним фондом Сергія Притули та транслювався у прямому ефірі на YouTube-каналі колишнього українського коментатора "Євробачення".
Виручені від продажу гроші підуть на закупівлю комплексу безпілотних літальних апаратів PD-2, що включає три борти та наземну станцію управління, який буде переданий Збройним силам України.
Крім того, серед тих, хто робив добровільні пожертвування у фонд, розіграли рожеву панамку лідера групи Олега Псюка. Її отримав чоловік із Чехії, який перерахував 1 тисячу гривень.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначимо також, що протягом найближчого тижня "Укрзалізниця" даруватиме панамки, підписані Псюком, пасажирам поїзда Київ – Івано-Франківськ, які придбали квиток на місце, обране самим виконавцем.
Нагадаємо, що сам потяг, який проходить через Калуш, УЗ перейменувала у "Стефанія Експрес" на честь перемоги Kalush Orchestra на "Євробаченні-2022" із піснею, присвяченою матері Псюка.