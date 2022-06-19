Польша не согласна с решением о лишении Украины права на проведение Евровидения-2023

Ранее стало известно, что организаторы песенного конкурса "Евровидение-2023" обратились к Великобритании, чтобы обсудить возможность проведения конкурса в этой стране, так как считают, что Украина не сможет его принять.

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Польша не согласна с решением Европейского языкового союза (EBU) о лишении Украины права на проведение Евровидения-2023 и поддерживает позицию Киева о необходимости проведения с Украиной переговоров относительно этого.

Об этом говорится в совместном заявлении министерства культуры и национального наследия РП и правления польского национального телеканала TVP.

Так, польская сторона выражает сожаление по поводу того, что EBU в одностороннем порядке лишил украинского государственного вещателя – Национальную общественную телерадиокомпанию Украины – права на организацию конкурса Евровидение в 2023 году и начал переговоры по этому поводу с Великобританией.

"Мы заверяем украинского общественного вещателя в нашей постоянной поддержке поиска такой организационной модели для проведения конкурса "Евровидение 2023" в следующем году, которая будет учитывать участие как можно большей доли украинских участников и продюсеров, а также аудитории из этой страны", - говорится в совместном заявлении.

Заявление подписали вице-премьер - министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский, а также председатель и член правления TVP Яцек Курский и Матеуш Матышкович.

Напомним, что Украину лишили права проводить "Евровидение-2023", конкурс проведут в Великобритании.

Украинская сторона не согласилась с Европейским вещательным союзом решения о лишении ее права проведения международного песенного конкурса "Евровидение-2023". Украина требует провести с ней переговоры и изменить это решение.

Позже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что, по его мнению, песенный конкурс "Евровидение" в 2023 должен пройти в стране-победительнице — Украине, несмотря на войну.