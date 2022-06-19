Польща не погоджується з рішенням про позбавлення України права на проведення Євробачення-2023

Раніше стало відомо, що організатори пісенного конкурсу "Євробачення-2023" звернулися до Великобританії, щоб обговорити можливість проведення конкурсу у цій країні, оскільки вважають, що Україна не зможе його прийняти.

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Польща не погоджується з рішенням Європейського мовного союзу (EBU) про позбавлення України права на проведення Євробачення-2023 та підтримує позицію Києва щодо необхідності проведення з Україною переговорів щодо цього.

Про це йдеться у спільній заяві міністерства культури та національної спадщини РП та правління польського національного телеканалу TVP.

Так, польська сторона висловлює жаль з приводу того, що EBU в односторонньому порядку позбавив українського державного мовника – Національну громадську телерадіокомпанію України – права на організацію конкурсу Євробачення у 2023 році та розпочав переговори з цього приводу із Великобританією.

"Ми запевняємо українського громадського мовника у нашій постійній підтримці пошуку такої організаційної моделі для проведення конкурсу "Євробачення 2023" наступного року, яка враховуватиме участь якомога більшої частки українських учасників та продюсерів, а також аудиторії з цієї країни", - йдеться у спільному заяві.

Заяву підписали віце-прем'єр – міністр культури та національної спадщини Польщі Петро Глінський, а також голова та член правління TVP Яцек Курський та Матеуш Матишкович.

Нагадаємо, що Україну позбавили права проводити "Євробачення-2023", конкурс проведуть у Великій Британії.

Українська сторона не погодилася з Європейською мовною спілкою рішення про позбавлення її права проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Україна вимагає провести з нею переговори та змінити це рішення.

Пізніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що, на його думку, пісенний конкурс "Євробачення" 2023 року повинен пройти в країні-переможниці — Україні, незважаючи на війну.