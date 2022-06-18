Джонсон: Украина может и должна принимать "Евровидение-2023"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что, по его мнению, песенный конкурс "Евровидение" в 2023 должен пройти в стране-победительнице — Украине, несмотря на войну. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

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"Конечно, я бы хотел, чтобы конкурс прошел в Украине, факт в том, что они выиграли, и они заслуживают этого. Я верю, что они могут это сделать, и я считаю, что они должны воспользоваться своим правом" — сказал Джонсон журналистам.

По его мнению, Киев или любой другой безопасный украинский город был бы "фантастическим местом для проведения "Евровидения".

"До конкурса еще год, все будет хорошо к тому времени, когда пройдет "Евровидение", и я надеюсь, что украинцы это поймут", — подчеркнул премьер-министр Великобритании, который только вернулся в Лондон после поездки в столицу Украины.

Напомним, накануне организаторы песенного конкурса "Евровидение-2023" обратились к Великобритании, чтобы обсудить возможность проведения конкурса в этой стране, так как считают, что Украина не сможет его принять.

В свою очередь украинская сторона не согласна с характером принятия этого решения и требует провести с ней переговоры и изменить это решение.