Організатори "Євробачення" наполягають на відмові Україні у проведенні конкурсу у 2023 році: які причини

Європейська мовна спілка (EBU) не переглядатиме рішення про проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" не в Україні, яка перемогла на ньому цього року, а в іншій країні, через неможливість гарантувати безпеку проведення заходу в Україні. Це випливає з повідомлення організації.

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"EBU повністю розуміє розчарування, викликане оголошенням про те, що пісенний конкурс "Євробачення-2023" не може бути проведений в Україні, країні-переможниці цього року. Рішення було продиктовано обов'язком EBU забезпечити виконання умов, які гарантують безпеку всіх, хто працює та бере участь у заході, планування якого необхідно розпочати негайно в приймаючій країні", - сказано в ньому.

У ЄМС зазначають, що зазвичай для роботи на конкурсі акредитовано не менше 10 тисяч осіб, включаючи знімальну групу, працівників та журналістів. Очікується, що на захід приїде ще 30 тисяч фанатів з усього світу.

"Тому вкрай важливо, аби рішення, що приймаються щодо такої складної телевізійної події, що проходить у прямому ефірі, приймалися професіоналами в галузі мовлення і не ставали політизованими. У правилах конкурсу, з якими згодні всі мовники, чітко зазначено, що захід може бути перенесений у форс-мажорних ситуаціях, таких як війна", - наголошується в повідомленні.

Організатори також заявляють, що у наданій їм оцінці ризиків, які можуть вплинути на безпосереднє планування "Євробачення" в Україні, вказувався, зокрема, "серйозний" ризик авіаударів або атак із використанням безпілотників або ракет, які можуть призвести до значних жертв.

Крім того, EBU звернувся за сторонньою експертною оцінкою в питаннях безпеки, отримавши висновки, що контрзаходи, запропоновані для пом'якшення загроз при плануванні конкурсу в Україні, були недостатніми для міжнародного публічного заходу, а оцінка ризику масових жертв під час цієї події через конфлікт, що триває, є "високою".

"Окрім міркувань безпеки, конфлікт, що продовжується в Україні, змушує делегації та учасників неохоче приїжджати в країну. Ми також зазначили коментарі генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що війна в Україні "може тривати роки", - вказують у Європейському мовному союзі.

При цьому там також відмовляють Україні у праві провести конкурс у прикордонному районі неподалік сусідньої країни, оскільки технічні характеристики запропонованих місць проведення та відсутність необхідної навколишньої інфраструктури не відповідають вимогам "Євробачення".

"Роблячи такі висновки, EBU також прийняв до відома, що, за наявною у нас інформацією, протягом 2023 року в Україні не проходять великі міжнародні концертні тури. Все це сприяє загальній оцінці EBU про те, що з точки зору безпеки та гарантій експлуатації необхідних вимог до хостингу, викладених у правилах конкурсу "Євробачення", не дотримано", - резюмували організатори.

При цьому заявлено, що EBU, який "з жалем" ухвалив рішення про перенесення заходу в іншу країну, поки продовжить обговорення питання про пошук місця для проведення "Євробачення-2023".

Нагадаємо, що 17 червня організатори оголосили, що "після об'єктивного аналізу" дійшли висновку, що Україна не може виконати всі вимоги щодо гарантій безпеки та функціонування для проведення "Євробачення", у зв'язку з чим запропонують провести конкурс 2023 року Великобританії, що посіла цього року друге місце.

Перше ж місце на конкурсі посів гурт Kalush Orchestra, який, однак, сам посів друге місце на національному відборі й потрапив на "Євробачення" внаслідок скасування перемоги на ньому виконавиці Аліни Паш.

Зазначимо при цьому, що Кабінет міністрів України 10 червня вже створив організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні "Євробачення-2023" і затвердив його склад.

При цьому у відповідь на заяву EBU про ймовірне перенесення конкурсу 2023 року до Великобританії британський прем'єр-міністр Борис Джонсон фактично відхрестився від бажання його країни провести його, заявивши, що хоче його проведення саме в Україні і вірить у її здатність організувати такий захід.

Україна вже проводила "Євробачення" двічі. Вперше це сталося у 2005 році, після перемоги у турецькому Стамбулі Руслани з піснею Wild Dances, а вдруге – у 2017 році, після перемоги у шведському Стокгольмі Джамали з піснею "1944".