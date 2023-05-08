"Евровидение-2023": каковы шансы на прохождение участников в финал и на чью победу ставят букмекеры

Европейские букмекерские конторы прогнозируют победу на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" Швеции, которую представляет певица Loreen с песней Tattoo. Как свидетельствуют данные агрегатора ставок на сайте eurovisionworld.com, по состоянию на 8 мая вероятность этого оценивается в 41%.

Второе место в ставках с вероятностью на победу в 23% занимает финский исполнитель Käärijä, который представит песню Cha Cha Cha. Третье и четвертое места в этом рейтинге делят франкоканадская певица La Zarra, которая представит Францию с песней Évidemment и украинский дуэт Tvorchi с песней Heart of Steel. Им дают около 7%.

Отметим, что Tvorchi, ставшие первыми определенными для "Евровидении-2023" исполнителями, изначально лидировали в прогнозах, однако за прошедшие месяцы уступили конкурентам.

В свою очередь, Loreen в последние недели имела и большие шансы на победу по данным букмекеров, в том числе по состоянию на 29 апреля они оценивались в рекордные 46%. Напомним, однако, что Loreen уже выигрывала "Евровидение" в 2012 году с песней Euphoria. В то же время ставки на победу Käärijä в последние дни, наоборот, заметно выросли.

Что касается выхода в финал участников первого полуфинала конкурса, то букмекеры однозначно уверены в успехе, кроме Швеции и Финляндии, соседней Норвегии, а также Израиля. Ставки на них уже или не принимаются или принимаются с минимально возможным коэффициентом 1,01.

Также почти гарантированы места в финале для Чехии и Молдовы, несколько меньше шансов у Сербии, Швейцарии, Хорватии и Португалии. Вместо кого-нибудь из последних также могут пройти Нидерланды. В то же время относительно шансов Мальты, Латвии, Ирландии и Азербайджана букмекеры ныне весьма пессимистичны.

Относительно же второго полуфинала прогнозы значительно менее однозначны. Наибольшие шансы (более 80%) на попадание в финал имеют Австрия, Австралия, Кипр, Армения, Словения и Литва, несколько меньше – Грузия, Бельгия и Польша. Последнее место в вероятно проходной десятке делят сейчас у разных контор Дания и Эстония. Еще меньше шансов у Греции и Албании, а наименее вероятной выглядит возможность попадания в финал Исландии, Румынии и Сан-Марино.

Напомним, что первый полуфинал "Евровидения" в этом году состоится уже во вторник, 9 мая, второй – 11 мая, а финал – 13-го. Несмотря на прошлогоднюю победу Украины, конкурс проходит в Великобритании, но от имени Украины.