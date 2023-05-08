Первый полуфинал "Евровидения-2023": кто участвует, когда и где смотреть и какие изменения в голосовании

9 мая в британском Ливерпуле на M&S Bank Arena пройдет первый полуфинал 67-го международного песенного конкурса "Евровидение". Шоу начнется в 22:00 по киевскому времени, в нем примут участие 15 стран.

Смотреть его онлайн можно будет, в частности, на YouTube-канале "Евровидения", а украинскую трансляцию - на сайтах "Суспільне Культура" и "Суспільне Євробачення".

Украинским комментатором конкурса, как и всегда с 2005 года, будет Тимур Мирошниченко. Наблюдать за его работой в комментаторской студии в Ливерпуле можно будет на YouTube-канале "Євробачення Україна".

Из 15 песен будут отобраны 10, которые пройдут дальше в финал. Выступать участники, согласно жеребьевке, будут в следующем порядке:

Норвегия: Alessandra Mele - Queen Of Kings

Мальта: The Busker – Dance [Our Own Party]

Сербия: Luke Black - Samo Mi Se Spava

Латвия: Sudden Lights - Aijā

Португалия: Mimicat - Ai Coração

Ирландия: Wild Youth - We Are One

Хорватия: Let 3 – Mama ŠČ!

Швейцария: Remo Forrer - Watergun

Израиль: Noa Kirel - Unicorn

Молдова: Pasha Parfeny - Soarele Și Luna

Швеция: Loreen – Tattoo

Азербайджан: TuralTuranX - Tell Me More

Чехия: Vesna - My Sister's Crown

Нидерланды: Mia Nicolai & Dion Cooper - Burning Daylight

Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha

Второй полуфинал "Евровидения-2023" пройдет в четверг, 11 мая. В нем, в отличие от первого, будут участвовать 16 стран, из которых, тем не менее, для финала будут выбраны также только 10.

Результаты полуфиналов будут определяться только за счет зрительского голосования, без оценок жюри. В последний раз такой принцип применялся в 2009 году, однако его решили снова вернуть в этом году.

В первом полуфинале, кроме стран-участниц, будет учитываться также голосование зрителей из трех стран "большой пятерки", автоматически попадающих в финал - Франции, Германии и Италии, во втором полуфинале - соответственно, Великобритании, Испании, а также страны-победительницы прошлого года, коей является Украина.

Голосовать можно будет через официальное приложение "Евровидения" для Android или iOS, а также отправкой SMS с порядковым номером соответствующего выступления (в Украине нужно будет их отправлять на номер 7576, стоимость одного сообщения составит 7 гривен).

В финале же будут учитываться, как и обычно с 2009 года, отдельно голоса национальных жюри и аудиторий из каждой страны-участницы (ныне их 37), включая не попавших в финал.

Кроме того, как в полуфиналах, так и в финале впервые введено отдельное голосование для стран, не участвующих в конкурсе. Суммарный их результат будет добавлен к голосованию стран-участниц. Голосовать можно будет по ссылке в приложении "Евровидения" и через сайт esc.vote.

Судя по формулировкам организаторов, этот вид голосования будет применяться только к странам, которые вообще не участвуют в "Евровидении", а не ко всем странам, не участвующим в традиционном голосовании в полуфинале. Таким образом, украинцы проголосовать за участников первого полуфинала все равно не смогут.

Напомним, что на "Евровидении" в 2022 году победила украинская группа Kalush Orchestra с песней "Стефанія", однако Европейский языковой союз отказал Украине в проведении конкурса 2023 года, сославшись на невозможность его подготовить и провести по причине небезопасности из-за войны. Право проведения было передано Великобритании, занявшей второе место, но конкурс все же пройдет от имени Украины как победительницы. Представит Украину на нем группа Tvorchi с песней Heart Of Steel.