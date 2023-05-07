TVORCHI выбрали особенные костюмы. В Ливерпуле состоялась церемония открытия "Евровидения-2023" (ФОТО)

В воскресенье, 7 мая, прошла официальная церемония открытия песенного конкурса "Евровидение-2023" в Ливерпуле. Представители Украины, группа TVORCHI, прошли по 200-метровой Бирюзовой дорожке.

Об этом сообщает "Суспільне мовлення".

Во время церемонии представители Украины были одеты в красно-черные костюмы с вышитыми на них именами детей, которые родились во время войны и нуждаются в выхаживании в инкубаторах. Музыканты являются послами благотворительного проекта, собирающего средства для спасения детей.

Вокалист группы TVORCHI Джеффри Кенни на вопрос о возможной победе Украины на "Евровидении" ответил, что это не приоритет именно сейчас.

"Намного важнее Украине победить в войне", – отметил он.

Группа TVORCHI на открытии "Евровидения-2023". Фото: "Суспільне мовлення".

Напомним, по традиции "Евровидение"-2023 должно было состояться в Украине, ведь предыдущий конкурс в 2022 году выиграла украинская группа Kalush Orchestra. Но в связи с продолжающимися боевыми действиями организацию шоу передали Великобритании, исполнитель которой занял второе место.

Уже известно, что гранд-финал песенного конкурса 13 мая откроют Kalush Orchestra с мощным выступлением под названием "Голоса нового поколения ".

Также на сцену 67-го песенного конкурса выйдут украинские звезды Евровидение Go_A, Jamala, Тина Кароль и Verka Serduchka.

Украину на конкурс будет представлять группа TVORCHI с песней Heart of Steel. 16 марта стали окончательно известны все песни-участники международного песенного конкурса "Евровидение-2023".