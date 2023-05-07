TVORCHI обрали особливі костюми. У Ліверпулі відбулася церемонія відкриття "Євробачення-2023" (ФОТО)

У неділю, 7 травня, відбулася офіційн церемонія відкриття пісенного конкурсу "Євробачення-2023" у Ліверпулі. Представники України, гурт TVORCHI, пройшли 200-метровою Бірюзовою доріжкою.

Про це повідомляє "Суспільне мовлення".

Під час церемонії представники України були одягнені у червоно-чорні костюми з вишитими на них іменами дітей, які народилися під час війни та потребують виходжування в інкубаторах. Музиканти є амбасадорами благодійного проєкту, який збирає кошти для порятунку дітей.

Вокаліст гурту TVORCHI Джеффрі Кенні на запитання про можливу перемогу України на "Євробаченні" відповів, що це не є пріоритетом саме зараз.

"Набагато важливіше Україні перемогти у війні", - зазначив він.

Гурт TVORCHI на відкритті "Євробачення-2023". Фото: "Суспільне мовлення".

Нагадаємо, за традицією "Євробачення"-2023 мало б відбутися в Україні, адже попередній конкурс в 2022 році виграв український гурт Kalush Orchestra. Але у зв'язку з триваючими бойовими діями організацію шоу передали Великобританії, виконавець від якої посів друге місце.

Вже відомо, що гранд-фінал цьогорічного пісенного конкурсу 13 травня відкриють Kalush Orchestra з потужним виступом під назвою "Голоси нового покоління".

Також на сцену 67-го пісенного конкурсу вийдуть українські зірки Євробачення Go_A, Jamala, Тіна Кароль та Verka Serduchka.

Україну на конкурсі представлятиме гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel. 16 березня стали остаточно відомі всі пісні-учасниці міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023".