Kalush Orchestra відкрили у Ліверпулі містечко "Євробачення" (ВІДЕО)

Переможці "Євробачення-2022" гурт Kalush Orchestra виступили на відкритті Євровіледж - офіційної фан-зони пісенного конкурсу "Євробачення".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Містечко "Євробачення" в Ліверпулі відкрилося 5 травня. Там до 13 травня заплановані живі виступи, перфоманси та діджей-сети. Окрема зона фестивалю, "Відкрийте Україну", присвячена святкуванню творчості українських митців.

Kalush Orchestra на відкритті Євровіледж виступили з піснею "Changes" про Україну сьогодні.

Kalush Orchestra have arrived at Eurovision Village! 🇺🇦



We’re honoured to have them in Liverpool with us for @Eurovision! #Eurovision #VisitLiverpool pic.twitter.com/9jTwPDTeRl — VisitLiverpool (@VisitLiverpool) May 5, 2023

Нагадаємо, за традицією "Євробачення"-2023 мало б відбутися в Україні, адже попередній конкурс в 2022 році виграв український гурт Kalush Orchestra. Але у зв'язку з триваючими бойовими діями організацію шоу передали Великобританії, виконавець від якої посів друге місце.

Вже відомо, що гранд-фінал цьогорічного пісенного конкурсу 13 травня відкриють Kalush Orchestra з потужним виступом під назвою "Голоси нового покоління".

Також на сцену 67-го пісенного конкурсу вийдуть українські зірки Євробачення Go_A, Jamala, Тіна Кароль та Verka Serduchka.

Україну на конкурсі представлятиме гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel. 16 березня стали остаточно відомі всі пісні-учасниці міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023".