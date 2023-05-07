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Life
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Kalush Orchestra открыли в Ливерпуле городок "Евровидения" (ВИДЕО)

Kalush Orchestra. Фото: Facebook-страница группы
Kalush Orchestra. Фото: Facebook-страница группы

Победители "Евровидения-2022" группа Kalush Orchestra выступили на открытии Евровилледж - официальной фан-зоны песенного конкурса "Евровидение".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Городок "Евровидения" в Ливерпуле открылся 5 мая. Там до 13 мая запланированы живые выступления, перформансы и диджей-сеты. Отдельная зона фестиваля "Откройте Украину" посвящена творчеству украинских художников.

Kalush Orchestra на открытии Евровилледжа выступили с песней "Changes" об Украине сегодня.

Напомним, по традиции "Евровидение"-2023 должно было состояться в Украине, ведь предыдущий конкурс в 2022 году выиграла украинская группа Kalush Orchestra. Но в связи с продолжающимися боевыми действиями организацию шоу передали Великобритании, исполнитель которой занял второе место.

Уже известно, что гранд-финал песенного конкурса 13 мая откроют Kalush Orchestra с мощным выступлением под названием "Голоса нового поколения ".

Также на сцену 67-го песенного конкурса выйдут украинские звезды   Евровидение Go_A, Jamala, Тина Кароль и Verka Serduchka.

Украину на конкурс будет представлять группа TVORCHI с песней Heart of Steel. 16 марта стали окончательно известны все песни-участники международного песенного конкурса "Евровидение-2023".

Автор:
Нина Комащенко