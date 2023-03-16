Стали відомі всі пісні-учасниці "Євробачення-2023": хто представить кожну із 37 країн

16 березня стали остаточно відомі всі пісні-учасниці міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023", який відбудеться у травні в британському Ліверпулі, але від імені України, яка перемогла минулого року.

Загалом у конкурсі цього року братиме участь 37 країн – найменша кількість з 2014 року, коли їх також було 37. З країн, що брали участь у 2022 році, не будуть представлені одразу три балканські – Болгарія, Чорногорія та Північна Македонія.

Шоу проходитиме на Liverpool Arena, яка вміщує до 11 тисяч глядачів. Це буде вдев'яте, коли Великобританія прийматиме конкурс: раніше це відбулося у 1960, 1963, 1968, 1972, 1974, 1977, 1982 та 1998 роках. Однією з трьох ведучих буде солістка українського рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

Перший півфінал відбудеться 9 травня, у ньому братимуть участь 15 країн. Другий же пройде 11 травня, і в ньому братимуть участь 16 країн. При цьому з обох півфіналів буде відібрано 10 фіналістів.

У фіналі, який відбудеться 13 травня, візьмуть участь також представники країн "великої п'ятірки" (Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія, Франція), а також України як країни-переможниці минулорічного конкурсу. Вже відомо, що український дует Tvorchi виступить у фіналі під 19-м порядковим номером. Порядок же виступів у півфіналах поки що не визначений.

При цьому українська аудиторія зможе голосувати за пісні не тільки у фіналі, а й у півфіналі, проте тільки в другому (разом з Іспанією та Великобританією). Відповідно, обирати фіналістів з учасників першого півфіналу будуть глядачі з Франції, Німеччини та Італії.

Учасники першого півфіналу:

Азербайджан: TuralTuranX - Tell Me More

Ізраїль: Noa Kirel - Unicorn

Ірландія: Wild Youth - We Are One

Латвія: Sudden Lights - Aijā

Мальта: The Busker - Dance [Our Own Party]

Молдова: Паша Парфені - Soarele Și Luna

Нідерланди: Mia Nicolai & Dion Cooper - Burning Daylight

Норвегія: Alessandra Mele - Queen Of Kings

Португалія: Mimicat - Ai Coração

Сербія: Luke Black - Samo Mi Se Spava

Фінляндія: Käärijä - Cha Cha Cha

Хорватія: Let 3 - Mama ŠČ!

Чехія: Vesna - My Sister's Crown

Швейцарія: Remo Forrer - Watergun

Швеція: Loreen - Tattoo



Учасники другого півфіналу:

Австралія: Voyager - Promise

Австрія: Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?

Албанія: Albina & Familja Kelmendi - Duje

Бельгія: Gustaph - Because Of You

Вірменія: Brunette - Future Lover

Греція: Victor Vernicos - What They Say

Грузія: Iru – Echo

Данія: Reiley - Breaking My Heart

Естонія: Alika - Bridges

Ісландія: Diljá - Power

Кіпр: Andrew Lambrou - Break A Broken Heart

Литва: Monika Linkytė - Stay

Польща: Blanka - Solo

Румунія: Theodor Andrei - DGT [Off And On]

Сан-Марино: Piqued Jacks - Like An Animal

Словенія: Joker Out - Carpe Diem





Гарантовані учасники фіналу:

Велика Британія: Mae Muller - I Wrote A Song

Іспанія: Blanca Paloma - Eaea

Італія: Marco Mengoni - Due Vite

Німеччина: Lord Of The Lost - Blood & Glitter

Україна: Tvorchi - Heart Of Steel

Франція: La Zarra - Évidemment



З усіх пісень лише 24, у тому числі Tvorchi, є переможцями національних відборів, а 13 було обрано місцевими мовниками без конкурсу.

Серед учасників є четверо тих, хто вже брав участь у "Євробаченні" раніше - Марко Менгоні від Італії, Моніка Лінкіте від Литви, Паша Парфеній від Молдови та переможниця конкурсу 2012 року Лорін від Швеції. Останній же букмекери зараз однозначно віддають перемогу і в 2023 році.

Нагадаємо, що на "Євробаченні" у 2022 році переміг український гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія", проте Європейський мовний союз відмовив Україні у проведенні конкурсу 2023 року, пославшись на неможливість його підготувати та провести з причин безпеки. Право проведення було передано Великобританії, яка посіла друге місце, але конкурс все ж пройде від імені України як переможниці.