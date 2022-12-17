Україну на "Євробаченні-2023" представлятиме гурт Tvorchi

Гурт Tvorchi переміг на національному відборі представника України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення", який відбудеться 9-13 травня 2023 року в Великій Британії.

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Фінал відбору в суботу проходив в укритті й транслювався наживо в ефірі Національної суспільної телерадіокомпанії України, її соцмережах та у застосунку "Дія".

Переможця було визначено за результатами сумування балів для кожного виконавця за оцінками журі та глядачів. Глядацьке голосування за представника на "Євробаченні" цьогоріч вперше відбувалося у застосунку "Дія", і лише у ньому. Усього в фіналі брало участь десять композиції. Їхні результати розподілилися наступним чином:

Як повідомили у Міністерстві цифрової трансформації, протягом години, яку було відведено для голосування глядачів, понад 166 тисяч українців проголосували за обраного ними виконавця в "Дії".

До складу журі, яке також було обрано українцями під час опитування у застосунку "Дія", цього разу увійшли лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, переможниця "Євробачення-2016" Джамала та солістка рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

Ведучими шоу були солістка гурту Go_A Катерина Павленко, Злата Оґнєвіч та багаторічний коментатор "Євробачення" Тімур Мірошниченко. Додатково на ньому виступили самі Джамала, Злата Оґнєвіч, а також Вєрка Сердючка та Pianoбой (Дмитро Шуров, який також є музичним продюсером Нацвідбору).

Зазначимо, що півфінали, як і при відборі на "Євробачення-2022" у лютому, не проводилися: десятку фіналістів було відібрано самим "Суспільним" з майже 400 заявок. Загалом Україна вперше стала країною, яка обрала пісню на "Євробачення" першою.

Наступний і єдиний у цьому році відбір на "Євробачення-2023" буде проводити Албанія, де він традиційно проходить у грудні в рамках "Фестивалю пісні": цьогоріч фінал відбудеться 22 грудня.

Нагадаємо, що на "Євробаченні" цього року переміг український гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія", однак Європейська мовна спілка відмовила Україні в проведенні конкурсу 2023 року, пославшись на неможливість його підготувати та провести з безпекових причин.

Право проведення було передано Великій Британії, яка посіла друге місце, але конкурс все же пройде від імені України як переможниці. Місцем проведення було обрано Ліверпуль.