"Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії від імені України

Пісенний конкурс "Євробачення" у 2023 році відбудеться у Великій Британії від імені мовника країни, яка перемогла у 2022 році, - української телерадіокомпанії UA "Суспільне". За Україною також залишається місце в фіналі конкурсу.

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Про це йдеться у заяві Європейської спілки радіомовлення і телебачення (EBU).

"Європейська мовна спілка (EBU) та BBC раді підтвердити, що пісенний конкурс Євробачення 2023 року відбудеться у Великій Британії від імені мовника-переможця цього року, української телекомпанії UA "Суспільне"", - йдеться у повідомленні.

Після рішення про те, що, на жаль, захід наступного року не може бути проведений в Україні з міркувань безпеки, EBU розглянула низку варіантів з мовником-переможцем.

У результаті обговорень EBU запросила британську телерадіокомпанію BBC, яка посіла друге місце на конкурсі 2022 року, виступити організатором 67-го пісенного конкурсу Євробачення.

"Ми надзвичайно вдячні, що BBC погодилася провести пісенний конкурс Євробачення у Великій Британії у 2023 році", — сказав Мартін Остердал, виконавчий супервайзер пісенного конкурсу Євробачення.

Організатори запевняють, що наступного року "конкурс продемонструє креативність і майстерність одного з найдосвідченіших суспільних мовників Європи, водночас гарантуючи, що переможці цього року, Україна, будуть відзначені та представлені протягом усього заходу".

"Пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться не в Україні, а на підтримку України. Ми вдячні нашим партнерам BBC за солідарність з нами. Я впевнений, що разом ми зможемо додати український дух цій події та знову об’єднати всю Європу навколо наших спільних цінностей миру, підтримки, відзначення різноманітності та таланту", - зазначив голова правління UA "Суспільне" Микола Чернотицький.

Представники UA "Суспільне" співпрацюватимуть із BBC, щоб розробити та впровадити українські елементи шоу наступного року.

Україна, як країна-переможець пісенного конкурсу Євробачення-2022, також автоматично потрапить до фіналу майбутнього конкурсу.

Місто-господар наступного року буде обрано в найближчі місяці після тендерного процесу, який розпочнеться цього тижня. Дати проведення пісенного конкурсу Євробачення-2023 будуть оголошені згодом.

Логотип заходу 2023 року також буде оприлюднено пізніше та відображатиме унікальну постановку Конкурсу наступного року та співпрацю між приймаючою країною та цьогорічними переможцями.

Зазначимо, що 23 червня EBU дала зрозуміти, що не має наміру переглядати рішення про проведення "Євробачення-2023" не в Україні, яка перемогла на ньому цього року, а в іншій країні, через неможливість гарантувати безпеку проведення заходу в Україні.

Тижнем раніше організатори оголосили, що "після об'єктивного аналізу" дійшли висновку, що Україна не може виконати всі вимоги щодо гарантій безпеки та функціонування для проведення "Євробачення", у зв'язку з чим запропонують провести конкурс 2023 року Великобританії, що зайняла цього року друге місце.

Україна вже проводила "Євробачення" двічі. Перший раз це сталося у 2005 році, а вдруге – у 2017 році, причому в цьому випадку в країні на той момент уже три роки йшла війна на Донбасі та був окупований Крим, хоча вона і не супроводжувалася вторгненням російських військ та ракетними ударами в інших регіонах, як це відбувається зараз.